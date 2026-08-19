F1 | Haas: anche Jack Doohan in corsa per il 2027, a Jerez avrà la sua occasione

Jack Doohan non ha mai considerato conclusa la sua storia in Formula 1. A più di un anno dall’ultima apparizione in un Gran Premio, il ventitreenne australiano continua a lavorare con un obiettivo ben preciso: tornare sulla griglia di partenza nel 2027. Una prospettiva tutt’altro che semplice, ma che nelle ultime settimane ha iniziato ad assumere contorni più concreti.

Il ruolo di reserve driver della Haas gli ha permesso di restare all’interno del paddock, ma saranno soprattutto i chilometri al volante di una Formula 1 a poter fare la differenza. Il programma di test concordato con la squadra statunitense rappresenta per Doohan qualcosa di più della possibilità di togliere un po’ di ruggine: sarà un’occasione per ricordare al paddock che la sua brevissima parentesi con Alpine potrebbe non aver raccontato tutto sul suo potenziale.

Jack Doohan, Haas F1 Team Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La Formula 1 ha emesso un verdetto molto rapido sulla carriera di Doohan. Promosso titolare da Alpine nel finale del 2024, l’australiano ha iniziato la stagione successiva con una pressione insolita per un rookie. L’arrivo di Franco Colapinto nel ruolo di riserva aveva alimentato interrogativi sul suo futuro ancora prima del Gran Premio d’Australia e, dopo appena sei gare, la squadra di Enstone decise di effettuare il cambio.

Doohan commise degli errori (il peggiore per lui fu a Suzuka, una piccola sbavatura che causò ingenti danni alla sua monoposto) e non riuscì a trovare il risultato necessario per invertire una tendenza che sembrava già delineata, ma resta legittimo chiedersi quanto quelle poche apparizioni abbiano realmente permesso di valutarne il potenziale. È anche da questa domanda che riparte oggi la sua candidatura per un ritorno in Formula 1.

Il bilancio statistico della sua esperienza non aiuta: nessun punto conquistato e un tredicesimo posto come miglior risultato. Ma i numeri, in questo caso, raccontano soltanto una parte della storia. Doohan arrivò al debutto da titolare senza la possibilità di attraversare quella fase di apprendistato che normalmente viene concessa ad un esordiente, ritrovandosi molto presto a dover dimostrare di meritare un sedile che sembrava essere in discussione praticamente dal momento in cui lo aveva occupato.

Non è un dettaglio secondario. Anche i rookie più quotati hanno bisogno di tempo per completare il passaggio alla Formula 1, un percorso che non riguarda solamente la velocità pura. C’è la gestione di un weekend, il lavoro con gli ingegneri, la comprensione delle gomme, le procedure, la capacità di costruire progressivamente il limite della monoposto. Doohan ha dovuto condensare tutto questo in sei Gran Premi, con la consapevolezza che ogni errore avrebbe avuto un peso maggiore del normale.

Jack Doohan, Alpine Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Il suo percorso precedente raccontava qualcosa di diverso. Alpine aveva investito per anni su Doohan, inserendolo nella propria Academy e accompagnandolo fino alle porte della Formula 1. L’australiano aveva inoltre accumulato un'importante esperienza nei test con monoposto delle stagioni precedenti e nelle sessioni di prove libere, un lavoro che aveva convinto la squadra di Enstone a promuoverlo al ruolo di titolare. Quella fiducia si è poi esaurita molto rapidamente, fino alla separazione definitiva arrivata all’inizio di quest’anno.

L’ingresso in Haas ha rappresentato un nuovo punto di partenza. Doohan è entrato nella squadra nel ruolo di reserve driver, condividendo l’incarico con Ryo Hirakawa, e ha trovato una struttura che, grazie alla collaborazione con Toyota, ha ampliato sensibilmente il proprio programma di test. Per un pilota nella sua situazione è probabilmente uno degli ambienti più interessanti in cui trovarsi: non soltanto perché consente di mantenere un contatto diretto con la Formula 1, ma soprattutto perché offre la possibilità di tornare concretamente al volante.

Ed è qui che la storia diventa interessante. Un test non rappresenta automaticamente un’audizione per un sedile, ma quando una squadra dispone di un programma TPC importante diventa inevitabilmente anche uno strumento per valutare i piloti. Haas ha già utilizzato questa possibilità con profili differenti e potrà farlo anche con Doohan. Per l’australiano sarà probabilmente il momento più importante da quando ha lasciato la griglia.

Leonardo Fornaroli, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La concorrenza è solida. Si va da Leonardo Fornaroli, che la squadra ha già avuto modo di conoscere in un primo test a Jerez, a Rafael Câmara. Entrambi saranno in pista a Portimão dopo il weekend di Zandvoort insieme a Hirakawa. Doohan non sarà presente a questo test, un elemento che può far apparire la sua candidatura meno forte rispetto ai nomi citati. Haas ha però deciso di garantirgli una giornata a parte, programmata sul circuito di Jerez dopo il weekend del Gran Premio di Madrid.

Sarà interessante capire se Haas attenderà la fine di settembre prima di annunciare il nome di chi affiancherà Ollie Bearman nella prossima stagione. Se così fosse, vorrebbe dire che la candidatura di Doohan è concreta e che sarà valutata alla pari di quelle dei nomi che oggi appaiono più quotati.

A ventitré anni è difficile considerare Doohan un pilota sul quale sia già stata emessa una sentenza definitiva. La Formula 1 di oggi concede pochissimo tempo, soprattutto a chi non arriva accompagnato da risultati immediatamente eclatanti o da una posizione contrattuale particolarmente forte. Jack ne è stato probabilmente uno degli esempi più estremi: è entrato, ha avuto sei gare a disposizione ed è uscito.

Ora avrà la possibilità di rimettersi al volante senza la pressione di un weekend di gara e, soprattutto, senza un verdetto da emettere nell’arco di poche settimane. Non c’è alcuna garanzia che il percorso porti ad un sedile nel 2027, ma c’è finalmente la possibilità di costruire una candidatura su qualcosa di concreto. Per Doohan potrebbe essere la seconda occasione. O, forse, la prima vera possibilità di dimostrare fino in fondo quanto vale.