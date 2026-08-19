Colapinto sugli abusi online in F1: "Dobbiamo porre un limite a tutto questo"

La Formula 1 ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, non da ultimo sui social media. Sebbene si tratti essenzialmente di uno sviluppo positivo, un aspetto negativo è stato il notevole aumento degli abusi online rivolti ai piloti e ad altre figure che operano ai vertici dell’automobilismo.

La FIA e la F1 stanno cercando di affrontare il problema in diversi modi, ad esempio attraverso l’iniziativa “United Against Online Abuse”, dichiarando il 7 luglio giornata mondiale di azione ed utilizzando strumenti di intelligenza artificiale sulle proprie piattaforme per individuare e filtrare i commenti di incitamento all’odio.

Nonostante questi sforzi, molte persone che lavorano in questo ambiente devono ancora affrontare regolarmente abusi online. Secondo il pilota dell’Alpine, Franco Colapinto, ciò è in parte dovuto al fatto che gli spettatori non sempre comprendono la complessità di certe situazioni, ma l'argentino ritiene anche che sia un riflesso della società.

"È così che va la società al giorno d’oggi. E questo è un aspetto su cui, credo, noi atleti dobbiamo far sentire la nostra voce con maggiore forza e porre un limite", ha affermato Colapinto durante un’intervista esclusiva con Motorsport.com.

"Come piloti, dobbiamo aiutare le persone a capire quanto le loro parole possano influenzare gli altri. Penso che non se ne siano mai resi conto nella loro vita perché non hanno mai ricevuto quei messaggi, oppure probabilmente pensano che comunque non li leggiamo mai".

"Ma siamo arrivati al punto in cui la maggior parte degli atleti sta chiudendo i propri profili sui social media. Credo che, come esseri umani, dobbiamo essere molto più consapevoli dell’effetto che hanno le nostre parole".

Colapinto sostiene che gli abusi online siano legati alla complessità di questo sport, ma ritiene che siano soprattutto il riflesso di una società sempre più dura Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Colapinto ha sottolineato che anche i piloti possono fare la loro parte evitando di gettare benzina sul fuoco, ad esempio nelle interviste post-gara.

"Da parte mia, attribuisco in parte la colpa anche a noi piloti, perché a volte parliamo con i media senza riflettere sulla forza che hanno le nostre parole".

Un esempio si è verificato dopo il grave incidente di Oliver Bearman in Giappone. Il pilota della Haas ha successivamente indicato in un podcast il ruolo di Colapinto nell’incidente, mentre Colapinto ritiene che la questione sarebbe stata gestita meglio a porte chiuse.

"Gli ho mandato un messaggio subito dopo la gara e non mi ha mai risposto. Non ne abbiamo mai parlato in seguito, ma poi lui ha detto questo su di me. Sono proprio questo genere di cose che potremmo risolvere in modo diverso, in un modo che sarebbe molto più semplice e senza renderle pubbliche".

"E poi penso che far capire alle persone che le loro parole hanno davvero un impatto sia anch’esso un aspetto molto importante".

Colapinto sa quanto possano essere appassionati i fan della F1 – non da ultimo i suoi sostenitori argentini – ma invita le persone a mantenere un comportamento entro limiti ragionevoli, indipendentemente da ciò che accade in pista.

Dice che i messaggi di odio non lo toccano particolarmente a livello personale, ma trova più problematico quando i membri della sua famiglia si trovano a doverli affrontare – cosa di cui anche Max Verstappen ha parlato in passato.

"Personalmente, come Franco, queste cose non mi toccano più di tanto", ha aggiunto Colapinto.

"Mi sento coinvolto solo quando persone della mia cerchia, persone che ammiro davvero e in cui credo pienamente, mi dicono qualcosa. Le ascolto molto, ma quando qualcuno dietro una tastiera parla e scrive cose senza alcuna conoscenza di ciò che sta accadendo, non mi influenza affatto".

Affrontare tutta la pressione che deriva dall’essere un pilota di F1: sotto questo aspetto, Colapinto afferma di aver compiuto il passo più importante nel 2026 Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

È incredibile quanto siano impegnativi dal punto di vista mentale i weekend di F1

Ciononostante, questi aspetti fanno parte della vita di un pilota di F1 e segnano un netto contrasto rispetto alle gare nelle categorie minori.

È proprio sotto questo aspetto – gestire la pressione esterna, il costante giudizio del pubblico e tutti gli obblighi che ne derivano – che Colapinto afferma di aver compiuto progressi significativi.

"In F1 c’è molta più politica, e nessuno te lo dice davvero. Niente può davvero prepararti a diventare un pilota di F1 e ad affrontare tutte le cose che devi affrontare. È un mondo completamente diverso rispetto alla F2. Forse come pilota di F1 guidi solo il 10% del tempo, ma ormai non si tratta più tanto di guidare".

"Penso che questa sia una delle parti più complicate, perché all’improvviso ti ritrovi a gestire molte più cose. È la parte che nessuno vede, ma è incredibile quanto sia impegnativo mentalmente un weekend di F1", ha dichiarato il 23enne argentino.

"Riuscire a dare il meglio con costanza, weekend dopo weekend, è estremamente difficile perché le emozioni cambiano, molte cose intorno a te cambiano, ed essere al massimo livello settimana dopo settimana è una sfida enorme".

"È una cosa che si impara col tempo: come andare avanti a livello personale e concentrarsi sul raggiungimento di quella costanza".

"Penso che trovare quel ritmo sia l’aspetto in cui sono migliorato di più quest’anno. Sono diventato molto più bravo a gestire le mie energie e a non arrivare esausto prima di mettermi al volante. Personalmente, penso che questo sia uno dei passi più importanti che ho compiuto".