Macau | Mercedes torna a correre la FIA GT World Cup con Engel, Auer e Fong

La Mercedes-AMG Motorsport tornerà a competere per la FIA GT World Cup a Macau, in occasione dell'evento che si terrà nel fine settimana del 19-22 novembre.

La Casa di Affalterbach non era stata presente all'edizione del 2025 a causa della scelta da parte di Federazione Internazionale ed organizzatori di introdurre i sensori di coppia sulle vetture, cosa che non era stata presa bene dai tedeschi per motivi di costi e tempistiche di organizzazione dei test dedicati con le squadre coinvolte.

Nel 2026 invece si tornerà a competere lungo i saliscendi del tracciato orientale con le squadre clienti Craft-Bamboo Racing e Tigani Motorsport supportate dal Costruttore della Stella.

E cosa ancor più importante, ci sarà Maro Engel, pronto a tentare il bis del successo ottenuto in maniera rocambolesca nel 2024 (e con precedente trionfo firmato nel 2015), il quale verrà seguito da Craft-Bamboo assieme all'esperto Adderly Fong, che affronta una nuova sfida dopo le uscite con l'Audi.

“Non vedo davvero l’ora di tornare a questo fantastico evento a Macao dopo un anno di assenza. In passato ho ottenuto grandi successi lì insieme a Mercedes. Il circuito esige il massimo da te come pilota e devi essere incredibilmente preciso: è il tipo di sfida che adoro, perché è un luogo in cui puoi davvero fare la differenza come pilota", afferma Engel.

"Come sempre, le qualifiche saranno di fondamentale importanza per un weekend di successo: tutti danno il massimo e spingono al limite assoluto, perché la posizione di partenza è cruciale a Macao. Allo stesso tempo, serve sempre un po’ di fortuna dalla propria parte. Manca ancora un po’ di tempo, ma non vedo l’ora di rivivere quell’atmosfera unica e di ricevere il fantastico sostegno dei tifosi".

Maro Engel, Mercedes-AMG Team GMR Mercedes-AMG GT3 (Evo) Foto di: Mercedes AMG

Con Tigani, invece, vedremo un esordiente come Lucas Auer, compagno di squadra di Engel nel GT World e notoriamente tra i più veloci piloti della categoria, ma che non ha mai corso sui 6,12km di Guia con una GT3, potendo contare solamente sulle uscite di oltre 10 anni fa quando era in monoposto.

“Sono davvero felicissimo di tornare a Macao. È un evento semplicemente incredibile e qualcosa di davvero speciale per ogni pilota. Questo mi rende ancora più entusiasta in vista della mia prima gara GT3 a Guia", dice l'austriaco.

"Sfrutterò al massimo il tempo che mi resta da qui ad allora per prepararmi al meglio, con sessioni al simulatore e un’approfondita analisi di video e dati".

"Siamo lieti di tornare alla prestigiosa FIA GT World Cup a Macao con una formazione davvero competitiva. Il mio ringraziamento va ai nostri team clienti, Craft-Bamboo e Tigani, per aver accettato di gestire le nostre vetture".

Stefan Wendl, Responsabile del reparto Customer Racing di Mercedes-AMG Motorsport, conclude: "Macao rappresenta sia un momento clou che una sfida. I sensori di coppia sono obbligatori nella FIA GT World Cup dallo scorso anno".

"Poiché non abbiamo ancora alcuna esperienza con questi dispositivi sul Circuito da Guia, stiamo ponendo particolare attenzione sul lavoro di preparazione e simulazione. Vantiamo una storia di successi a Macao e, naturalmente, vogliamo continuare su questa strada".