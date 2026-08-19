MotoGP | Aldeguer torna in pista con la Panigale a Cartagena e mette nel mirino Aragon
Dopo aver saltato gli ultimi tre Gran Premi a causa della frattura della vertebra T7 rimediata ad Assen, il pilota del Gresini Racing ha avuto finalmente il via libera per tornare ad allenarsi in moto. Si accende quindi la speranza di vederlo rientrare in MotoGP la settimana prossima nel GP di Aragon.
Fermin Aldeguer, Gresini Racing
Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images
La stagione 2026 è stata fin qui molto complicata dal punto di vista fisico per Fermin Aldeguer, ma il pilota del Gresini Racing potrebbe essersi finalmente messo alle spalle il momento peggiore.
Durante la pausa invernale, lo spagnolo si era procurato la frattura del femore sinistro in allenamento. Infortunio che lo aveva costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, oltre a saltare i test pre-stagionali e la gara inaugurale in Thailandia, rendendo così più difficile l'adattamento ad una moto capricciosa come la Ducati GP25.
La ripresa è stata tutt'altro che semplice, perché per diversi mesi Fermin ha dovuto convivere con il dolore e bastava vederlo quando scendeva dalla moto per rendersene conto, perché zoppicava piuttosto vistosamente.
Proprio quando le cose stavano iniziando a riprendere una piega favorevole, con la gioia anche del secondo posto ottenuto a Barcellona, il portacolori della squadra faentina però ha dovuto fare i conti con un'altro stop.
In una scivolata avvenuta nel turno del venerdì pomeriggio ad Assen, infatti, ha riportato una frattura della vertebra T7, che gli ha imposto di saltare non solo le due gare del weekend olandese, ma anche i successivi Gran Premi di Germania e di Gran Bretagna.
Nei giorni scorsi però Aldeguer ha finalmente ottenuto il via libera per tornare ad allenarsi in sella ad una moto. Per la precisione, ha girato a Cartagena con una Ducati Panigale V2, come lui stesso ha mostrato con un post sui suoi canali social, che ha accompagnato con un messaggio di speranza: "Quasi tornato".
Al momento non è ancora dato sapere se potrà essere della partita la settimana prossima nel Gran Premio di Aragon, ma è chiaro che questo test aumenta l'ottimismo riguardo alla possibilità di rivederlo alla guida della sua Desmosedici GP sul saliscendi situato alle porte di Alcaniz.
Condividi o salva questo articolo
MotoGP | Gresini: Aldeguer non è pronto. A Silverstone correrà Lecuona
MotoGP | Fermin Aldeguer salta il GP di Germania e Gresini non lo sostituirà
MotoGP | Ducati si conferma l'unica con sei moto in griglia con i rinnovi di VR46 e Gresini
MotoGP | Alex Marquez è il pilota di riferimento in Ducati? "Non ogni volta"
MotoGP | Alex Marquez: "Sono incazzato perché ho perso il podio per un errore stupido"
MotoGP | Silverstone, Warm-Up: svetta Alex Marquez con le Ducati più a loro agio con la media
Ultime notizie
Torna YouTester, il talent di Motor1.com per diventare giornalisti dell’auto
Macau | Mercedes torna a correre la FIA GT World Cup con Engel, Auer e Fong
Colapinto sugli abusi online in F1: "Dobbiamo porre un limite a tutto questo"
Formula E: perché l'accordo con Disney+ è la scommessa che può darle la dimensione che insegue da anni
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments