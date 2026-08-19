MotoGP | Aldeguer torna in pista con la Panigale a Cartagena e mette nel mirino Aragon

La stagione 2026 è stata fin qui molto complicata dal punto di vista fisico per Fermin Aldeguer, ma il pilota del Gresini Racing potrebbe essersi finalmente messo alle spalle il momento peggiore.

Durante la pausa invernale, lo spagnolo si era procurato la frattura del femore sinistro in allenamento. Infortunio che lo aveva costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, oltre a saltare i test pre-stagionali e la gara inaugurale in Thailandia, rendendo così più difficile l'adattamento ad una moto capricciosa come la Ducati GP25.

La ripresa è stata tutt'altro che semplice, perché per diversi mesi Fermin ha dovuto convivere con il dolore e bastava vederlo quando scendeva dalla moto per rendersene conto, perché zoppicava piuttosto vistosamente.

Proprio quando le cose stavano iniziando a riprendere una piega favorevole, con la gioia anche del secondo posto ottenuto a Barcellona, il portacolori della squadra faentina però ha dovuto fare i conti con un'altro stop.

In una scivolata avvenuta nel turno del venerdì pomeriggio ad Assen, infatti, ha riportato una frattura della vertebra T7, che gli ha imposto di saltare non solo le due gare del weekend olandese, ma anche i successivi Gran Premi di Germania e di Gran Bretagna.

Nei giorni scorsi però Aldeguer ha finalmente ottenuto il via libera per tornare ad allenarsi in sella ad una moto. Per la precisione, ha girato a Cartagena con una Ducati Panigale V2, come lui stesso ha mostrato con un post sui suoi canali social, che ha accompagnato con un messaggio di speranza: "Quasi tornato".

Al momento non è ancora dato sapere se potrà essere della partita la settimana prossima nel Gran Premio di Aragon, ma è chiaro che questo test aumenta l'ottimismo riguardo alla possibilità di rivederlo alla guida della sua Desmosedici GP sul saliscendi situato alle porte di Alcaniz.