F1 | Ferrari: proseguono i test per il motore ADUO2, novità al fondo per Zandvoort, ma non solo

Le vacanze sono finite domenica notte: la Gestione Sportiva aveva ripreso la piena attività per deliberare il materiale che poi è stato spedito a Zandvoort, mentre ai banchi prova sono ricominciati i test di durata della nuova power unit dotata delle modifiche frutto dell’ADUO2.

La Ferrari prosegue il piano di lavoro programmato: in Olanda vedremo la SF-26 con delle modifiche al fondo (attenzione in particolare al diffusore posteriore), ma non solo, visto che vedremo dei ritocchi specificatamente studiati per il tracciato che si affaccia sul Mare del Nord. La pista richiede un alto carico aerodinamico, anche se non spinto come quello visto in Ungheria, nell’ultimo appuntamento che ha preceduto la sosta estiva: aspettiamoci piccole modifiche alle ali, in virtù dell’assetto che è stato deliberato nel lavoro al simulatore e su altri particolari se verranno promossi in FP1.

La Scuderia deve iniziare la seconda parte della stagione con la convinzione di ridurre il gap dalla Mercedes, se l’intenzione è di restare in lizza per i titoli mondiali: la rossa nel mondiale Costruttori paga 72 punti dalla Stella, mentre Lewis Hamilton insegue Kimi Antonelli con un distacco di 50 lunghezze.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Zandvoort, almeno sulla carta, è una pista che si dovrebbe adattare alle caratteristiche della SF-26, ma quest’anno è quasi impossibile azzardare dei pronostici, perché sugli impianti guidati (Monaco e Budapest) dove la Scuderia poteva pensare addirittura a una doppietta ha collezionato dei flop, raccogliendo, invece, delle soddisfazioni sui tracciati veloci dove avrebbe dovuto pagare uno scotto (Barcellona e Silverstone).

A Maranello credono nel potenziale della rossa e sono intenzionati a portare avanti lo sviluppo della vettura, per sbloccare alcune potenzialità che ancora non sono emerse. In Olanda, dove ci sarà il format della gara Sprint, sarà importante la qualità degli sviluppi, ma soprattutto l’esecuzione che dovrà essere perfetta con un solo turno di prove libere.

Mentre lo staff di Loic Serra punta ad esaltare le doti della SF-26 sulle 14 curve (due sono sopraelevate di 18 e 19 gradi per cui impegnano le gomme C2-C3-C4 con notevoli sforzi laterali su un asfalto con poco grip e la presenza variabile della sabbia che viene spinta puntualmente dalla vicina spiaggia), i motoristi di Enrico Gualtieri proseguono l’analisi dello 067/6 che debutterà a Monza.

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26 Foto di: Paul Foster

La soglia di affidabilità è stata quasi raggiunta, ma i test di durata proseguono alacremente per sottoporre tutte le nuove componenti agli stress previsti per l’aumento delle prestazioni. Guido de Paola e soci sono intervenuti sulla turbina Garrett (stesso diametro, ma con inclinazione e numero delle palette della rotante modificati per offrire un migliore riempimento ai regimi più alti.

In parallelo è stata modificata la camera di combustione con un ulteriore incremento della temperatura del flusso che arriva nella testata dal compressore a vantaggio di una maggiore pressione nella fase di scoppio: stando alle indiscrezioni, grazie anche alla nuova benzina Shell che è stata omologata proprio per rispondere alle caratteristiche del nuovo motore, ci sarà una crescita dell’efficienza con una riduzione delle emissioni.

Al banco si sono misurati tredici- quattordici cavalli in più frutto anche dell’evoluzione del carburante, ma procedendo con mappature molto “magre” è indispensabile tenere d’occhio l’affidabilità, su particolari che finora non hanno mai dato problemi che, invece, potrebbero risentire dell’aumento delle sollecitazioni al limite. I tecnici hanno cambiato anche l’erogazione della coppia, per cercare di ridurre il possibile pattinamento in uscita di curva, curando una delle carenze della SF-26 che invece eccelle in staccata e nella fase di inserimento.

Trovare più potenza (anche per favorire la ricarica elettrica) e ridurre il dispendio di energia nella prima fase di accelerazione, dovrebbe permettere una maggiore tutela degli pneumatici posteriori. Anche in questo caso si è trattato di un lavoro a... mosaico che dimostra la stretta collaborazione fra i reparti del Cavallino. Basterà a mettere in difficoltà la Mercedes?