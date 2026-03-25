F1 | Cadillac: a Suzuka con piccole novità aerodinamiche e specchietti rivisti

Cadillac, l'apprendistato continua. Il team diretto da Graeme Lowdon si appresta a prendere parte al terzo gran premio di Formula 1 della sua storia e lo farà questo fine settimana a Suzuka, sede del Gran Premio del Giappone.

Il team a stelle e strisce sta lavorando su più fronti, consapevole di avere tanto margine per migliorare. E' al lavoro dal punto di vista delle operazioni, con un team che - sebbene si sia preparato a lungo nel corso del 2025 - deve ancora limare decimi nei pit stop e dettagli nella preparazione della monoposto.

E' al lavoro anche per quanto riguarda la MAC-26, soprattutto dopo aver svolto le due sessioni di test pre-stagionali in Bahrain e le prime due gare in Australia e Cina.

Serve maggiore comprensione sull'utilizzo dell'energia e il recupero della stessa della power unit realizzata e fornita dalla Ferrari, ma anche iniziare a intervenire in modo costante sulla monoposto dal punto di vista meccanico e aerodinamico.

La prima modifica che è stata fatta sulle monoposto che anche a Suzuka saranno affidate a Valtteri Bottas e Sergio Perez riguarda... gli specchietti retrovisori. In questo senso, la modifica va letta come qualcosa di necessario per far fronte a quanto occorso al team nel corso delle prove libere del Gran Premio d'Australia.

A Melbourne sia Bottas che Perez persero almeno uno specchietto a testa. Il team ha deciso di intervenire dal punto di vista della sicurezza, ma potrebbe anche aver colto l'occasione per cercare di ottenere maggiori vantaggi dal punto di vista aerodinamico.

Sergio Perez, Cadillac Racing Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La seconda novità che è stata annunciata, riguarda una zona importante come il diffusore. L'oggetto delle modifiche sono stati i cosiddetti "diffuser fence", ossia le paratie verticali del diffusore che, con l'introduzione del nuovo regolamento tecnico, abbiamo visto tornare più alto da terra rispetto alle monoposto a effetto suolo, così da sfruttare l'assetto rake.

A Suzuka dovrebbero esserci altre piccole novità sempre dal punto di vista aerodinamico e l'obiettivo dovrebbe sempre essere il medesimo: cercare di aumentare il carico quando l'aero attiva è chiusa e, quindi, genera maggiore downforce nei tratti misti e in curva.

"Dall'Australia alla Cina abbiamo fatto passi in avanti significativi e li abbiamo fatti in un tempo piuttosto breve"; ha dichiarato Graeme Lowdon, team principal di Cadillac F1. "Stiamo migliorando rapidamente, sessione dopo sessione. Stiamo imparando sempre di più su di noi come team".

"Anche le nostre performance stanno migliorando ogni volta che scendiamo in pista, perché riusciamo a capire sempre di più la monoposto e riusciamo a renderla sempre più affidabile".

Sergio Perez ha confermato quanto già detto in precedenza: la Cadillac necessita di maggiore carico aerodinamico e a Suzuka si aspetta di soffrire: "Non vedo l'ora di girare a Suzuka. E' una pista per piloti veri e in passato ho anche colto dei podi. La configurazione ad alto carico renderà piuttosto difficile il nostro fine settimana, ma il nostro approccio non dovrà cambiare".