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MotoGP | Di Giannantonio: "Le novità non hanno migliorato la base con cui vado già bene"

Il venerdì di Balaton è stato utilizzato dagli uomini di VR46 per provare soluzioni varie sulla Desmosedici #49, ma il romano non ha trovato benefici e alla fine è riuscito ad essere il più rapido delle Ducati utilizzando l'assetto con cui solitamente si trova a proprio agio.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Giornata di lavori in corso per Fabio Di Giannantonio, che nelle Prove del venerdì del GP d'Ungheria è riuscito sì a centrare l'accesso alla Q2, ma utilizzando la solita configurazione della propria Ducati.

In VR46 le sessioni odierne sono servite per testare varie soluzioni alternative e mai viste prima sulla Desmosedici #49, ma in tutte le uscite in pista il romano non si è trovato esattamente a proprio agio come avrebbe auspicato, per altro incappando anche nell'apertura dell'air-bag della propria tuta dopo una brusca 'sbacchettata' della sua moto, cosa che può accadere.

"Oggi abbiamo sudato un po' di più perché c'erano tantissime cose da provare sulla moto, probabilmente il venerdì più impegnativo da questo punto di vista. Purtroppo la base non è migliorata, per cui nel finale siamo tornati a quella soluzione di assetto, con cui ci troviamo bene, e ho fatto due bei giri", ha spiegato a fine di una giornata dove si è confermato il più rapido delle moto di Borgo Panigale.

"Ci siamo concentrati nel cercare qualcosa che però non abbiamo trovato, ma il buono è che siamo riusciti ad essere subito veloci e ad accedere alla Q2 senza correre rischi, per il resto ho lavorato senza spingere proprio perché c'erano cose da provare".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ancora una volta, i soliti problemi congeniti della Desmosedici hanno fatto un po' penare tutti i ducatisti e certamente la configurazione del Balaton Park li mette a nudo maggiormente.

"Sinceramente col passo non mi sento male, poi è chiaro che tutto dipende molto da come gestisci le gomme; solitamente siamo a posto in questo aspetto, anche al Mugello ero quello che le aveva consumate meno, nonostante la grande carica nel finale. Il più del lavoro è capire come fare un salto di qualità in generale per essere veloci".

"Non saprei fare un confronto tra le cose nuove provate e il set-up di base perché non ho ancora guardato i dati e i tempi. Se confronto la mia sensazione e la mia idea di come dovrei andare veloce, semplicemente non ci riesco. Come sempre, non riesco a frenare forte in curva perché sento l'anteriore abbastanza al limite".

"Penso che stia anche andando ad usare qualche metro in più rispetto agli altri in uscita, su una pista così piccola è come se si sentisse molto di più questa differenza. Inoltre ho il problema al dito che mi crea qualche fastidio, riesco a chiuderlo, ma quando lo chiudo o attivo il tendine, avverto un dolore fortissimo".

"Quindi quando sono in moto devo sempre pensare a guidare in questo modo e non è facile; anche stamattina, quando mi sono svegliato, ho provato a fare il movimento ed è stato così. E' un aspetto su cui sto lavorando, vedremo".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ciò significa che le Ducati non saranno, ancora una volta le favorite, ma lo stesso Diggia avverte che sono in parecchi ad essere competitivi, per cui ci sarà da sudare per emergere.

"Le Aprilia vanno fortissimo e non bisogna farsi fregare perché riescono sempre a staccarti nell'arco del weekend, Acosta è andato come sempre molto veloce, anche Marquez è tornato e onestamente non mi ha stupito perché è sempre lui; inoltre la pista è adatta al suo stile di guida, che è l'opposto del mio che sono più scorrevole, mentre lui è più improntato sul frena e accelera, e il tracciato lo aiuta".

"Anche Lecuona è andato davvero bene, non è facile salire su una MotoGP, con altre gomme e differenze varie, ed essere così veloci. Ho fatto un giro assieme a lui, che era in fase di rientro, ma stava spingendo, e guidava molto bene".

 

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