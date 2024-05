F1 | Ferrari: più indietro del previsto, ma non lontani

Il quarto tempo di Leclerc, a 0”224 dal poleman Verstappen, ha un po' ridimensionato le attese del popolo ferrarista accorso ad Imola. La penalità di tre posizioni inflitta a Oscar Piastri, che promuove le due Ferrari in seconda fila, è una buona notizia per la Scuderia ma non cambia le valutazioni tecniche.

I tempi sono prematuri per giudicare le bontà tecniche del pacchetto di novità tecniche portate in pista dalla Ferrari, lo sarebbe stato anche se Leclerc e Sainz avessero fatta loro la prima fila. L’eccitazione, soprattutto di chi è fuori dalla squadra, porta fuori strada.

Ferrari SF-24: le nuove bocche dei radiatori Foto di: Giorgio Piola

Per giudicare l’upgrade ci vorranno diversi weekend di gara e diverse tipologie di tracciati, per ora si può valutare solo la sua efficienza ad Imola. Il dato che emerge in modo chiaro che tutto il ritardo accusato dalle due Ferrari nei confronti di Verstappen (e delle McLaren) è stato accumulato nel primo settore, tratto nel quale le performance di Leclerc e Sainz sono state inferiori anche rispetto a Tsunoda e Russell.

“Credo che il gap accumulato in quel tratto sia un po' legato alle nostre caratteristiche”, ha commentato Frederic Vasseur senza entrare nei dettagli. È una questione di warm-up delle gomme ma anche di gestione dell’ibrido. Le due Ferrari hanno poi recuperato qualcosa nei due tratti successivi della pista, ma non così tanto da poter ambire alla prima fila.

“Non possiamo essere pienamente soddisfatti – ha commentato Leclerc dopo le qualifiche – ma un aspetto positivo è che l'aggiornamento sta facendo esattamente quello che ci aspettavamo. Su una pista come questa non è possibile valutare tutti i vantaggi del nuovo pacchetto, servirà più tempo”.

Leclerc, leader nelle due sessioni di ieri, ha spiegato come serva sempre restare con i piedi per terra. “Il venerdì non si conoscono mai i livelli di carburante – ha spiegato – ora non abbiamo più dubbi e siamo più lontani di quanto pensassimo”.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc ha completato un buon giro (“non credo ci fosse molto di più”) con Sainz a quasi tre decimi di distanza. Carlos è stato anche fortunato, visto che in un margine così ampio non si è collocato alcun avversario, riuscendo poi a precedere Russell per un millesimo.

Domani una buona parte delle chance saranno giocate in partenza. “Partiremo con una buona scia fino alla curva 2, vedremo cosa riusciremo a fare”, ha commentato Vasseur, ed è quello in cui sperano sia Leclerc che Sainz. “Il nostro ritmo nei long-run è stato buono – ha spiegato Charles – ma su una pista come questa la posizione è praticamente tutto, considerando che anche utilizzando il DRS è comunque difficile sorpassare. Non sarà una gara facile”.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Oltre alla partenza le chance della Ferrari potrebbero arrivare dalla strategia. Non tanto a causa della scelta delle gomme (la gara sarà ad una sosta con medie-hard) quanto per la variabile safety car.

“Se guardiamo le gare di Formula 2 e Formula 3 che hanno corso oggi, ci sono stati più giri dietro la Safety Car che di gara vera e propria – ha sottolineato Vasseur – è un aspetto di cui dobbiamo tenere conto”.

Con due piloti in posizioni di testa la Ferrari potrebbe differenziare la lunghezza del primo stint, mettendosi nelle condizioni di avere sempre uno dei due piloti nelle condizioni di poter sfruttare l’ingresso in pista della vettura di servizio. “Voglio essere ottimista – ha concluso Vasseur – credo che potremo essere in lotta per la vittoria”.

Al netto di una partenza dragster di Leclerc o Sainz, servirà qualcosa in più di una buona gara per puntare al massimo obiettivo. Per la top-3 è un’altra storia, una o due tute rosse sul podio sono uno scenario possibile e probabile.