F1 | Toto Wolff a Imola sulla Mercedes AMG GT3 con gli Antonelli

Toto Wolff di rientro da Jeddah ha pensato bene di fare una capatina a Imola. Il CEO e team principal della Mercedes lunedì mattina era in tutta ignifuga nella pit lane dell’Enzo e Dino Ferrari. Non nelle vesti del manager della Stella, ma di pilota. Ad attenderlo nei box c’era la Mercedes-AMG GT3 blu dell’AKM Motorsport e una troupe di Netflix per effettuare delle riprese della prossima stagione di “Drive to survive”.

Wolff ha rivestito i panni del pilota per una giornata di svago: Toto nel 2002 aveva corso nel mondiale FIA NGT classificandosi al sesto posto finale con una vittoria a Oschersleben, un secondo posto e due terzi con la Porsche dell’Autorlando Sport. Nel 2004 aveva colto una prova del campionato italiano GT con la Ferrari 550 Maranello della JMB Racing divisa con Lorenzo Casé, mentre nel 2006 si era aggiudicato la 24 Ore di Dubai.

Toto Wolff a Imola sulla Mercedes GT3 dell'AKM Motorsport di Marco e Kimi Antonelli Foto di: Franco Nugnes

Ad aspettarlo nei box di Imola c’era Marco Antonelli, titolare dell’AKM Motorsport (acronimo di Andrea Kimi Marco), e papà del giovane talento bolognese che la Mercedes sta allevando nel suo programma giovani in F2.

Marco Antonelli, apprezzato ex pilota di SuperTurismo, in mattinata ha fatto qualche giro di delibera prima di affidare la Mercedes-AMG GT3 a Toto Wolff. L’austriaco ha iniziato a girare sull’impegnativa pista sul Santerno in maniera guardinga, migliorando il proprio ritmo giro dopo giro. Siccome era un po’ che non guidava una macchina da corsa, l’approccio è stato graduale prima di arrivare a montare un treno di gomme nuove.

Con l’asfalto che aveva ancora delle macchie di umidità per la forte pioggia caduta domenica, Wolff ha perso il controllo della vettura alla Rivazza e ha toccato l’anteriore destra. La vettura, recuperata ai box, è in riparazione: l’obiettivo è di rimettere in pista Toto nel pomeriggio prima che dalla scuola arrivi Kimi Andrea per chiudere la giornata.

È evidente che fra il grande capo Mercedes e il suo pupillo si è creato un feeling che va oltre il solo rapporto professionale e non è la prima volta che Toto partecipa da pilota a sessioni di allenamento della famiglia Antonelli. La troupe di Netflix ha certamente avuto materiale per girare scene molto interessanti…