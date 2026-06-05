MotoGP | Balaton Park continua a destare preoccupazione: resterà fuori dal calendario nel 2027?

Quando è stato inserito nel calendario lo scorso anno, il Balaton Park ha suscitato numerose critiche, tra timori di sorpassi troppo difficili e una mancanza di sicurezza. Le prime preoccupazioni sono poi svanite, ma alcuni punti del circuito sono stati effettivamente giudicati pericolosi.

Enea Bastianini è stato coinvolto in alcuni degli incidenti più spettacolari, con un incidente durante lo sprint e poi una caduta prima di una chicane nella gara principale, che lo ha visto attraversare la pista a terra, fortunatamente senza essere investito.

Il tracciato non è stato modificato quest'anno e la natura delle due chicane potenzialmente pericolose rimane quindi la stessa.

"So che la chicane può essere problematica", ha ricordato E Bastianini giovedì ai media della carta stampata, tra cui Motorsport.com. "Si è parlato di sicurezza al Mugello. Spero di vedere dei cambiamenti in futuro."

"La sicurezza è sempre la priorità, indipendentemente dalle condizioni. Bisogna parlarne per il futuro perché le MotoGP sono diverse da tutte le altre moto. Non si può avere una sicurezza al 100%, è impossibile, ma deve essere la massima possibile."

Enea Bastianini ritiene che il Balaton Park sia pericoloso. Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Luca Marini ha confermato che il pericolo rimane lo stesso del 2025. "Vedremo, penso che tutti sperino che nessuno cada lì", ha commentato il pilota Honda.

Per Jack Miller, è difficile migliorare la sicurezza in curve con una configurazione del genere. "Alla fine, nelle chicane, se qualcuno cade, purtroppo avremo un tamponamento, sono le leggi della fisica", ha spiegato l'australiano. "Purtroppo, è la natura di una chicane."

Secondo Pecco Bagnaia, il circuito non è stato modificato perché la MotoGP non ha intenzione di rimanerci a lungo termine. Si vocifera di un addio al Balaton Park già dal prossimo anno, per spostare il GP d'Ungheria a Budapest, sul circuito che ospita la Formula 1 dal 1985. È su questo circuito che il progetto aveva preso forma nel 2023.

"Non hanno apportato modifiche perché è un circuito provvisorio, l'anno prossimo andremo su un altro circuito, quindi era difficile apportare modifiche visto il modo in cui hanno tracciato il percorso", ha spiegato Bagnaia, stupendosi comunque delle scelte fatte durante la progettazione della pista.

"È strano perché qui c'è molto spazio e hanno realizzato una pista molto insolita, ma è così. Sopravviveremo un'altra stagione e forse l'anno prossimo andrà meglio."

Secondo Pecco Bagnaia, il Balaton Park non sarà in calendario nel 2027. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Jorge Martín si è mostrato meno preoccupato rispetto ad alcuni piloti, giudicando la situazione accettabile. "Penso che la pista sia buona", ha commentato il campione del mondo 2024.

"Certo, ci sono delle chicane dove, se si cade, potrebbe esserci un rischio e non è sicuro. Ma penso che sia una buona pista, con un buon asfalto. Siamo piloti professionisti e penso che possiamo gestirla."

Miglioramenti nella ghiaia

I piloti sono stati comunque informati di alcuni miglioramenti a livello della ghiaia stessa, giudicata troppo compatta l'anno scorso. Non è stata sostituita, ma il circuito ha cercato di migliorare la situazione secondo Jack Miller.

"Ne abbiamo discusso in commissione di sicurezza; l'anno scorso credo che abbia piovuto molto prima del nostro arrivo e dicevano che la ghiaia fosse piuttosto compatta, quindi hanno cercato di smuoverla il più possibile."

Enea Bastianini aveva previsto di controllare personalmente la situazione durante il suo giro di ricognizione di giovedì : "Mi hanno detto che c'è un po' più di ghiaia in pista, cosa che era già avvenuta per l' e Superbike. Voglio verificare."