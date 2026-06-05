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MotoGP | La regola "Marquez" per impedire i tagli per entrare in pitlane ora è nel regolamento

Dopo il taglio del ducatista nella Sprint di Jerez era stata inserita una modifica nelle note della Direzione Gara dei Gran Premi successivi. Ora però la Gran Prix Commission ha inserito nel regolamento una norma che spiega che l'unico modo per entrare ai box è in mezzo alle righe bianche e che in caso contrario scatteranno delle penalità.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Sono passate diverse settimane dalla Sprint del Gran Premio di Spagna, nella quale Marc Marquez tagliò sul prato per rientrare ai box dopo essere caduto all'ultima curva, approfittando così della possibilità di anticipare il cambio moto ed andando così ad imporsi al termine di una gara breve "flag to flag". 

In quell'occasione si era discusso molto della possibilità di penalizzare il pilota della Ducati, che se l'era cavata grazie ad una regola scritta male. Le note della Direzione Gara per il circuito di Jerez de la Frontera, infatti, spiegavano che la linea d'ingresso alla pitlane non poteva essere tagliata al suo interno, ma non al suo esterno come aveva fatto il campione del mondo in carica, per il quale era stata considerata l'attenuante di aver atteso di poter fare la manovra in sicurezza.

Nella gara successiva, a Le Mans, c'era stato un chiarimento per spiegare che da quel momento l'unico modo corretto per rientrare ai box ed evitare penalità era all'interno di entrambe le righe bianche dell'ingresso della pitlane. Cosa che poi fino a qui è stata confermata di gara in gara.

Ora però questa modifica è diventata definitiva, perché è stata inserita all'interno del regolamento in occasione dell'ultimo incontro della Gran Prix Commission, che lo ha annunciato in apertura del Gran Premio d'Ungheria.

"Le procedure relative alla corsia dei box sono state formalmente aggiornate nel regolamento, in linea con il protocollo di ingresso nella corsia dei box emanato dalla Direzione di Gara in vista del Gran Premio di Francia", spiega il comunicato diffuso stamani. 

"In tutte le sessioni in pista, comprese le gare, l'unico ingresso e uscita consentiti dalla corsia dei box è quello effettuato utilizzando il punto e il percorso di ingresso/uscita designati, definiti dalla linea bianca tratteggiata, seguendo la strada di ingresso alla corsia dei box ed attraversando il punto di cronometraggio designato per l'ingresso alla corsia dei box". 

"In tutti i casi si applicano le informazioni specifiche emanate dalla Direzione Gara per ciascun circuito, che definiscono i percorsi vietati. Nel caso in cui la linea bianca tratteggiata non venga attraversata o non venga utilizzata l'intera strada di ingresso/uscita dalla corsia dei box, i Commissari potranno applicare le penalità del caso", conclude la nota.

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