Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

La Citroen 2CV sta per tornare, ecco come sarà

Prodotto
Motor1.com Italia
La Citroen 2CV sta per tornare, ecco come sarà

F1 | McLaren MCL40: il bialbero sull'ala posteriore è una variante sul tema dell'attuatore

Formula 1
Monaco
F1 | McLaren MCL40: il bialbero sull'ala posteriore è una variante sul tema dell'attuatore

F1 | Kimi risponde a Russell: "Il titolo lo posso perdere solo io? Come si fa a perdere qualcosa che ancora non hai?"

Formula 1
Monaco
F1 | Kimi risponde a Russell: "Il titolo lo posso perdere solo io? Come si fa a perdere qualcosa che ancora non hai?"

F1 | Aston, il cambio con marce "casuali" preoccupa Alonso: "Se fa come a Miami, finiremo a muro"

Formula 1
Monaco
F1 | Aston, il cambio con marce "casuali" preoccupa Alonso: "Se fa come a Miami, finiremo a muro"

MotoGP | Márquez: "Se lotterò per la vittoria o per il podio, significa che gli altri stanno sbagliando qualcosa"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Márquez: "Se lotterò per la vittoria o per il podio, significa che gli altri stanno sbagliando qualcosa"

MotoGP | Bezzecchi: "Non sto pensando troppo alla lotta con Martin, ma credo neanche lui"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Bezzecchi: "Non sto pensando troppo alla lotta con Martin, ma credo neanche lui"

F1 | Ferrari: con le ali chiuse rimosso l’attuatore idraulico nel telaio per salvare peso

Formula 1
Monaco
F1 | Ferrari: con le ali chiuse rimosso l’attuatore idraulico nel telaio per salvare peso

MotoGP | Martin convinto: "Sarà Marquez l'uomo da battere in Ungheria"

MotoGP
Italia
MotoGP | Martin convinto: "Sarà Marquez l'uomo da battere in Ungheria"
Analisi
Formula 1 Monaco

F1 | L'idea Alpine con il mini-flap piace a Racing Bulls, Haas e Audi: è ideale per Monaco

Un'idea introdotta dall'Alpine A526 nel GP di Giappone è stata ripresa anche dalla Racing Bulls che cerca più downforce sulla pista dove le ali mobili sono state bloccate dalla FIA. E altre interpretazioni sono state portate da Haas e Audi.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Confronto ala posteriore Racing Bulls VCARB03

Confronto ala posteriore Racing Bulls VCARB03

Foto di: AG Galli

Monte Carlo è un unicum nel calendario della F1. Il tracciato del Principato è il più corto del mondiale ed è caratterizzato dalla più bassa velocità media. Fondamentale, quindi, generare carico aerodinamico per avere grip lungo le strade fra tombini, marciapiedi e guard rail.  

La Racing Bulls ha adottato sulla VCARB 03 una soluzione che aveva attirato una certa attenzione sull’Alpine A526 dal GP del Giappone: sul comando centrale dell’aerodinamica mobile dell’ala posteriore, a Suzuka era apparso un interessante micro-flap aggiuntivo, frutto del prolungamento della cover in carbonio con un piccolo profilo che si osservava a sbalzo dell’ultimo elemento. Un modo molto furbo per aumentare la downforce locale senza pagare troppo in resistenza all’avanzamento. 

Dettaglio del flap aggiuntivo dell'Alpine A526 apparso al GP del Giappone

Dettaglio del flap aggiuntivo dell'Alpine A526 apparso al GP del Giappone

L’idea partorita ad Enstone è piaciuta a Faenza: la monoposto che è sviluppata da Dan Fallows e Tim Goss evidenzia una soluzione analoga a quella dell’A526. Sul prolungamento del comando che aziona il movimento del secondo flap è stato prolungato un supporto in carbonio che sostiene un piccolo elemento verticale dotato anche di un piccolo nolder.  

Dettaglio Haas VF-26

Dettaglio Haas VF-26

Foto di: AG Galli

La Haas ha deciso di prolungare sulla VF-26 la cover in carbonio per poi "scavare" il flap fra le due pareti della struttura, mentre l'Audi ha estremizzato il comcetto togliendo i meccanismi necessari al'azione dei flap, e ha usato  il supporto come mini mono pilone che regge l'elemento verticale. Si tratta di una realizzazione più sosfisticata con un soffiaggio fra i due elementi e il nolder sul bordo d'uscita superiore.

Audi R26: ecco l'interpretazione della soluzione Alpine per Monaco

Audi R26: ecco l'interpretazione della soluzione Alpine per Monaco

Foto di: AG Galli

Viene sfruttato un buco del regolamento che era stato “scoperto” dalla Ferrari con l’introduzione dell’ala reverse, ma con l’elemento sporgente dal bordo d’uscita solidale con il flap mobile. Maranello, ovviamente,  ha riproposto il concetto anche per Monte Carlo.

Dettaglio Ferrari SF-26

Dettaglio Ferrari SF-26

Foto di: AG Galli

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Audi: con le ali fisse a Monaco, scompare l'attuatore dall'ala anteriore della R26
Prossimo Articolo F1 | Leclerc esclusivo: "Amo la Ferrari, ma il rinnovo non è stato solo una questione di cuore"

Top Comments
More from
Franco Nugnes

F1 | McLaren MCL40: il bialbero sull'ala posteriore è una variante sul tema dell'attuatore

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | McLaren MCL40: il bialbero sull'ala posteriore è una variante sul tema dell'attuatore

F1 | Clamoroso Mercedes: il comando dei flap mobili si è trasformato in una cascata di profili

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Clamoroso Mercedes: il comando dei flap mobili si è trasformato in una cascata di profili

F1 | Audi: con le ali fisse a Monaco, scompare l'attuatore dall'ala anteriore della R26

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Audi: con le ali fisse a Monaco, scompare l'attuatore dall'ala anteriore della R26
More from
Liam Lawson

F1 | Lawson scagionato per l’incidente con Gasly: sulla VCARB03 si era rotto il cambio prima del contatto

Formula 1
Formula 1
Miami
F1 | Lawson scagionato per l’incidente con Gasly: sulla VCARB03 si era rotto il cambio prima del contatto

F1 | Racing Bulls sfoggia una livrea "estiva" a Miami: le VCARB03 diventano gialle

Formula 1
Formula 1
Miami
F1 | Racing Bulls sfoggia una livrea "estiva" a Miami: le VCARB03 diventano gialle

F1 | La Racing Bulls sarà il... cuore della Wings for Life World Run il 10 maggio

Formula 1
Formula 1
F1 | La Racing Bulls sarà il... cuore della Wings for Life World Run il 10 maggio
More from
Racing Bulls

F1 | Racing Bulls, aria nuova in Canada: arrivano altre novità e Fallows debutta come DT

Formula 1
Formula 1
Canada
F1 | Racing Bulls, aria nuova in Canada: arrivano altre novità e Fallows debutta come DT

F1 | Racing Bulls, la pausa ha creato uno scenario atipico: grosse novità sia a Miami che a Montreal

Formula 1
Formula 1
F1 | Racing Bulls, la pausa ha creato uno scenario atipico: grosse novità sia a Miami che a Montreal

F1 | Permane invita alla cautela: "Il regolamento va cambiato, ma senza compromettere lo spettacolo"

Formula 1
Formula 1
F1 | Permane invita alla cautela: "Il regolamento va cambiato, ma senza compromettere lo spettacolo"

Ultime notizie

La Citroen 2CV sta per tornare, ecco come sarà

Prodotto
Motor1.com Italia
La Citroen 2CV sta per tornare, ecco come sarà

F1 | McLaren MCL40: il bialbero sull'ala posteriore è una variante sul tema dell'attuatore

Formula 1
Monaco
F1 | McLaren MCL40: il bialbero sull'ala posteriore è una variante sul tema dell'attuatore

F1 | Kimi risponde a Russell: "Il titolo lo posso perdere solo io? Come si fa a perdere qualcosa che ancora non hai?"

Formula 1
Monaco
F1 | Kimi risponde a Russell: "Il titolo lo posso perdere solo io? Come si fa a perdere qualcosa che ancora non hai?"

F1 | Aston, il cambio con marce "casuali" preoccupa Alonso: "Se fa come a Miami, finiremo a muro"

Formula 1
Monaco
F1 | Aston, il cambio con marce "casuali" preoccupa Alonso: "Se fa come a Miami, finiremo a muro"