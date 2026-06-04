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F1 | McLaren MCL40: il bialbero sull'ala posteriore è una variante sul tema dell'attuatore

Prodromou, capo aerodinamico papaya, ha dato una diversa interpretazione su come sostituire l'attuatore dell'ala mobile (non utilizzabile a Monaco) con due elementi aerodinamici molto diversi da quelli proposti dalla concorrenza.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Dettaglio McLaren MCL40

Dettaglio del bialbero McLaren sull'ala posteriore di Monaco

Possiamo parlare della fantasia al potere: alla fine tutti i top team ad esclusione della Ferrari hanno portato a Monaco la loro interpretazione sul come trasformare il comando (bloccato dalla FIA) dell’ala posteriore attiva in una soluzione che potesse generare carico aerodinamico sulla pista del Principato. 

Abbiamo già visto le geniali soluzioni di Mercedes e Red Bull e, ovviamente, non poteva mancare la McLaren che ha inventato il suo bi-albero: sul supporto verticale dell’attuatore, che è stato tolto per il divieto di attivare a Monte Carlo la Straight Line Mode, sono comparsi tre... rami di una sorta di "Cactus". 

È molto interessante analizzare come ogni squadra abbia interpretato a suo modo lo stesso concetto aerodinamico: trasformare il volume che il regolamento concede per il comando dell’attuatore in un’opportunità di generare carico aerodinamico solo e soltanto a Monaco. 

McLaren MCL40: ecco il... bialbero apparso sull'ala posteriore

McLaren MCL40: ecco il... bialbero apparso sull'ala posteriore

Foto di: Circuitpics.de

Peter Prodromou, capo aerodinamico dei papaya, anziché realizzare l’arco con quattro cascate di flap come si è visto sulla Mercedes W17, ha preferito lavorare solo sue due: nel primo abbiamo descritto i tre rami: quello più in basso è il più lungo perché arriva alla stessa altezza del terzo con tre diverse curvature. Sul bordo d’uscita del flap (non) mobile è stato ancorato un secondo dispositivo aerodinamico formato da due piccole alette montate una sull’altra per ottenere anche un soffiaggio. La McLaren, insomma, sull'alettone posteriore ha montato una sorta di bialbero. Essendo su un tracciato al bordo del mare, ci sta il riferimento alla vela.

È evidente come si sia arrivati a cercare lo stesso risultato con concetti di base molto diversi: domani nelle prove libere scopriremo qual è la soluzione più funzionale nel Principato... 

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