F1 | Bearman: "Ho capito l'uso dell'ibrido dietro a Hulkenberg!"

“La cosa più strana? Non aver visto il Gran Premio in televisione, non riesco a ricordare l’ultima volta che ne ho perso uno. Appena torno a casa lo guarderò”. Oliver Bearman ha un sorriso per tutti, i diciott’anni sono emersi solo nell’abbraccio con papà David, stremato come il figlio al termine di una gara vissuta in piedi nel box Ferrari.

Piovono complimenti, appena uscito dalla monoposto il primo a congratularsi con Ollie è stato Lewis Hamilton, giunto alle sue spalle sotto la bandiera a scacchi. Un gesto speciale per Bearman, abbracciato dal pilota che per tanti anni ha ammirato davanti alla televisione vincere Gran Premi e titoli mondiali.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Com’è stato battere Lewis?

“Beh, che dire… è stata una gara fantastica. Quando Hamilton e Norris sono tornati in pista con gomme fresche ho visto la loro sagoma negli specchietti, e a quel punto ho pensato che con le soft sarebbero arrivati alle mie spalle molto velocemente. Poi giri dopo giro ho visto che le loro gomme non erano così veloci, e il mio vantaggio si è stabilizzato sui due secondi e mezzo. A cinque giri dalla fine ho capito che se non avessi commesso errori avrei potuto concludere la corsa davanti a loro. E così è stato”.

Deve essere speciale per te concludere la corsa davanti a Lewis e Lando…

“Sono cresciuto guardando questi piloti, eh si, è stato bello. Non ci siamo affrontati da vicino, ma è stato emozionante essere in pista con loro così come ricevere i loro complimenti”.

Oliver Bearman, Scuderia Ferrari Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Eri nervoso prima della partenza?

“Onestamente, no. Può sorprendere, ma mentre mi preparavo alla fine è stato come in tutte le altre gare che ho disputato. Le procedure sono un po’ diverse rispetto ad una partenza di una gara F.2, ma una volta accese le luci mi sono concentrato come faccio sempre. In gara avevamo una macchina veloce, e questo mi ha aiutato nel confronto con Lewis e Lando, l’obiettivo era disputare una corsa pulita, senza errori. Esserci riuscito mi rende molto felice e soddisfatto”.

Hai sentito la fatica?

“A fine gara Lewis mi ha praticamente tirato fuori dalla macchina! Il mio primo Gran Premio l’ho disputato su una delle piste più impegnative, qui non c’è degrado e si spinge dal via al traguardo, con tanti G laterali. È stato piuttosto impressionante”.

Cosa devi fare ora per essere titolare in F.1?

“Non credo che sarò in F.1 per il resto della stagione. Il mio obiettivo era quello di sfruttare questa opportunità per fare una bella prestazione, e alla fine penso di aver fatto un buon lavoro. Poi continuerò a spingere in Formula 2 e a incrociare le dita”.

Hai delle opzioni in vista del 2025?

“Quest’anno sarò in pista in diversi venerdì con Haas, l’obiettivo è costruire un buon rapporto con loro e fare esperienza in macchina. Se poi si aprirà una porta sarà fantastico”.

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hai delle possibilità di correre a Melbourne?

“Onestamente non so nulla in merito, Carlos sembra stia recuperando bene e sono felice per lui, alla fine è la sua macchina e il suo campionato”.

Sei riuscito a farti largo anche con diversi sorpassi...

“Nelle fasi di ripartenza (dopo la SC) sono riuscito a passare Tsunoda, credo di averlo colto di sorpresa. Avevo un ritmo molto migliore dei miei avversari diretti, ma loro erano più bravi di me nel

gestire il consumo di energia, è una cosa che non avevo mai fatto prima. Ho praticamente fatto un corso sul… lavoro".

"Quando mi sono trovato in bagarre con Hulkenberg dopo un po' ho capito che lui stava usando la batteria nei punti corretti, al contrario di me, mi ci sono voluti alcuni giri per capirlo. Quando finisci la carica devi aspettare un altro giro completo per riprovarci, sono stato un po' inefficiente su questo aspetto, ma sono rimasto calmo cercando di migliorare giro dopo giro”.

Hai mostrato una calma invidiabile nell’arco del weekend. È una tua dote naturale?

“In passato non ero così! Se ripenso alla mia esperienza in F.4 e F.3 spesso ero più nervoso, ma nel corso degli anni ho imparato a mantenere la calma, soprattutto in situazioni molto intense come quella che ho vissuto in questo fine settimana. Sapevamo che la gara per noi sarebbe migliorata giro dopo giro, sono rimasto calmo e ho aspettato che la performance crescesse. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro”.

Quando tornerai in F.2, riuscirai a mantenere questo slancio positivo?

“Dopo aver ottenuto la pole in F.2 mi è dispiaciuto non poter concretizzare il potenziale che avevamo anche in gara. Ma quando ti viene offerta un'opportunità come questa non puoi non coglierla, sono davvero felice di averci provato e penso di aver fatto una buona figura. Ora l’attenzione torna alla F.2, mi aspetta un campionato difficile perché ho perso due gare. In questo momento ho più punti in F.1 che in F.2”.

Come festeggerai questi due giorni?

“Ho alcuni debriefing con la squadra e penso che farò una bella cena con un grande dessert, penso di essermelo guadagnato, o magari un hamburger!”.