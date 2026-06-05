MotoGP | Trackhouse stringe il legame con SuperFile, che diventa il suo title sponsor

Alla sua seconda stagione in MotoGP, il Team Trackhouse è riuscito a trovare il suo title sponsor. Anzi, a dire il vero la struttura america ha stretto ulteriormente il legame già in essere con SuperFile, che era già uno dei suoi partner in questa stagione.

In occasione della gara di casa, ad Austin, la squadra di Justin Marks aveva annunciato di aver allargato alla MotoGP la collaborazione con l'azienda legata alla sicurezza dei dati informatici, che era già cominciata in precedenza nella NASCAR. Partnership che poi si è stretta ulteriormente al Gran Premio di Spagna, dove Ai Ogura e Raul Fernandez avevano corso con le loro Aprilia RS-GP con una livrea con i colori SuperFile.

Questa mattina, al Balaton Park, c'è stato però un ulteriore passo avanti nella relazione, perché la struttura satellite della Casa di Noale ha annunciato che d'ora in avanti Superfile sarà il suo title sponsor e che lo sarà a lungo termine.

Questo vuol dire che a partire dal GP d'Ungheria, le moto del team torneranno a sfoggiare i colori SuperFile e che lo faranno fino al termine della stagione. Le uniche eccezioni saranno quelle legate ai Gran Premi dell'Indonesia e della Malesia, per i quali Trackhouse aveva già raggiunto un accordo per "indossare" una livrea Gulf. Inoltre, l'hospitality del team presente all'interno del paddock sarà rinominata SuperHouse.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Questo è un momento importante per Trackhouse. È emozionante vedere il nostro rapporto con SuperFile trasformarsi in un impegno strategico a lungo termine ed è davvero un onore accoglierli come title partner. Vedere i colori di questa organizzazione tecnologica all'avanguardia, che come Trackhouse è vera innovatrice in un ambiente in rapida evoluzione e guidato dalla tecnologia, sulle nostre moto è davvero emozionante. Sono con noi sulla nostra auto n. 97 nella NASCAR Cup Series e ora averli con noi sulle nostre due moto RS-GP MotoGP, mentre affrontiamo il calendario mondiale della MotoGP nei prossimi anni, è una testimonianza delle aspirazioni di SuperFile e Trackhouse di essere vincitori ai massimi livelli della competizione", ha detto Justin Marks, proprietario di Trackhouse.

"Ogni bambino sogna di far parte di qualcosa di più grande di sé. Se avessi detto al me stesso dodicenne che un giorno mi sarei trovato qui come partner principale di una scuderia di MotoGP, avrei riso. Eppure eccoci qui. Ciò che mi entusiasma di più non è vedere il nome SuperFile sulla moto. È con chi stiamo costruendo questa cosa. Trackhouse ha cambiato le regole del gioco facendo le cose in modo diverso. Ha portato nuova energia, una nuova prospettiva e la volontà di sfidare i limiti del possibile. È esattamente così che abbiamo costruito SuperFile", ha detto Shane Valdez, CEO e fondatore di SuperFile.

"L'innovazione non è qualcosa di cui parliamo. È il modo in cui operiamo. Quando guardo Trackhouse, vedo una squadra piena di talenti di livello mondiale, piloti incredibili ed una leadership disposta a scommettere sul futuro. Justin ha costruito qualcosa di speciale e, fin dalle nostre primissime conversazioni, è stato chiaro che condividiamo una visione comune su dove stiamo andando. Le migliori collaborazioni nascono quando due organizzazioni vedono il mondo allo stesso modo e non hanno paura di superare i limiti. È proprio questo il caso. Per noi, questo è più di una semplice sponsorizzazione. È l'inizio di qualcosa di cui siamo incredibilmente orgogliosi di far parte", ha concluso.