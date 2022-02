Alpine A522 | Ocon: "Il target è ripetere la vittoria quanto prima"

Carica lettore audio

“Ansia? No, entusiasmo!”. Esteban Ocon pensa positivo, e non potrebbe essere altrimenti. A venticinque anni è reduce da una stagione in cui ha messo a segno due colpi decisamente importanti: la prima vittoria in Formula 1 e un prolungamento di contratto con scadenza fine 2024. Il cambio di regolamento per Ocon non è motivo di preoccupazione, anzi, il francese è entusiasta di verificare in pista la nuova monoposto dell’Alpine, quella che spera possa consentire un importante salto in avanti nelle gerarchie.

I dubbi sul suo confronto interno con Alonso, che tenevano banco dodici mesi fa, sono svaniti nel corso del 2021, ora Ocon è un punto fermo del programma Alpine, e come tale spera di poter essere assecondato da una monoposto in grado di fargli rivivere al più presto le emozioni provate lo scorso anno nel Gran Premio d’Ungheria.

Quanto è emozionante entrare in una nuova stagione di Formula 1 con monoposto completamente nuove?

“Quest'anno è estremamente emozionante per la Formula 1 e ovviamente anche per noi come squadra. È come se le carte fossero state ridistribuite, è un nuovo inizio e al momento nessuno può dire chi si ritroverà davanti a tutti. Si potrebbe pensare che questa situazione possa causare un po' d’ansia, perché di fatto stiamo per iniziare un viaggio senza riferimenti, ma al contrario, io trovo tutto molto entusiasmante. Non credo che sarà determinante iniziare la stagione davanti a tutti, sarà molto più importante confermarsi in una buona posizione nel corso dell’anno, sappiamo che ci sarà un grande lavoro di sviluppo delle monoposto da parte di tutte le squadre, mentre ci daremo battaglia in pista ci sarà un’altra gara, non meno importante, tra i vari dipartimenti di progettazione! Per noi piloti sarà molto interessante capire come impatteranno le novità tecniche sul comportamento delle vetture, se potremo seguire un avversario in scia e tutto il resto. Avremo un quadro più chiaro alla fine dei test”.

Hai visto l'A522 sulla carta e l'hai provata al simulatore. Da quanto aspetti di guidarla in pista?

“Sono molto entusiasta, non vedo l’ora di guidarla. È sempre un privilegio portare in pista per la prima volta una nuova vettura di Formula 1, perché sai quanto lavoro c’è dietro il progetto, quanti sacrifici sono stati fatti nelle sedi di Enstone e Viry da tutte le persone che lavorano nei vari dipartimenti. Quella sensazione di responsabilità è davvero unica e molto speciale. È un peso sulle spalle ma anche uno stimolo a dare il massimo”.

Dopo aver conquistato la tua prima vittoria in Formula 1 lo scorso anno, quanto sei fiducioso alla vigilia di questa stagione?

“È fantastica la sensazione di aver raggiunto la prima vittoria in una gara di Formula 1, ma gli obiettivi cambiano velocemente ed ora il target è ripetermi quanto prima, sperando che un giorno possa essere campione del mondo. Ora ci concentreremo sul presente, ovvero la stagione 2022, non sappiamo ancora dove saranno i nostri avversari, ma inizialmente il lavoro sarà concentrato solo su noi stessi. Certo, si sentono sempre voci che riportano rumors su altre squadre, alcune saranno in vantaggio, altre no, ma è difficile dirlo oggi. Quello che so è che il nostro obiettivo sarà concludere i fine settimana di gara senza rimpianti, dare tutto ciò che ci sarà possibile, è questo il mio approccio alla stagione che sta per iniziare”.

Sei soddisfatto della tua preparazione fisica e mentale completata durante l'inverno?

“L'allenamento e la preparazione sono andati bene. La scorsa stagione si è conclusa piuttosto tardi, e questo ci ha costretti a ridurre un po' i tempi che si dedicano agli allenamenti in vista del prossimo campionato. Mi sono tenuto impegnato lavorando con Alpine Cars, cosa che mi è piaciuta molto, oltre ad aiutare il team a preparare la nuova vettura. Mi sento pronto, fisicamente e mentalmente, quindi scendiamo in pista e vedremo cosa abbiamo nelle nostre mani in vista di questa stagione”.

Alpine A522 Photo by: Alpine