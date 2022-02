Alpine A522 | Rossi: "Il quinto posto è l'obiettivo minimo di Alpine"

Carica lettore audio

La seconda stagione in Formula 1 della Alpine è iniziata oggi con la presentazione ufficiale della A522, la monoposto ad effetto suolo con la quale Fernando Alonso ed Esteban Ocon dovranno provare a migliorare il quinto posto nel Costruttori ottenuto dalla Casa francese nel 2021.

Lo scorso anno la Alpine ha ottenuto una vittoria inattesa al termine di un GP di Ungheria estremamente caotico grazie ad Esteban Ocon, che ha così potuto celebrare il suo primo personale successo in Formula 1, ed il team transalpino è riuscito a tornare nuovamente sul podio in Qatar per merito di una gara magistrale condotta da Fernando Alonso.

Quella che sta per iniziare sarà una stagione ricca di aspettative per la scuderia francese che nel corso dell’inverno ha affrontato una rivoluzione a livello manageriale con l’uscita di scena di Alain Prost e Marcin Budkowsky e l’ingresso nella squadra di Otmar Szafnauer.

A margine della presentazione odierna è intervenuto il CEO di Alpine, Laurent Rossi, che ha parlato delle aspettative per il campionato che scatterà tra poco meno di un mese e dei progressi che la squadra dovrà necessariamente compiere.

“Il 2022 sarà un anno eccitante per Alpine” ha dichiarato Rossi. “Siamo entrati in questo sport nel 2021 con una missione: porre le basi per questa stagione in vista dell’enorme cambiamento regolamentare che rappresenta un enorme potenziale per le squadre di metà classifica come la nostra”.

“Abbiamo imparato molto: cosa ha funzionato per noi e cosa no; cosa dovevamo migliorare e cosa consolidare. Dal punto di vista tecnico abbiamo rinforzato il nostro team con Matt Harman che adesso diventa direttore tecnico e Pat Fry che ha preso il ruolo di Chief Technical Officer. Questo ci consentirà di avere un approccio più agile quando arriveranno con continuità sviluppi nella prima parte della stagione”.

“Abbiamo semplificato anche la struttura a Viry con l’arrivo di Bruno Famin. Ha un grande background nel campo dei motori ed è una risorsa importante per il nostro team. Sono anche lieto di accogliere a bordo Otmar Szafnauer. Abbiamo tutti gli ingredienti per continuare la crescita che abbiamo iniziato nel 2021”.

Il CEO di Alpine ha poi dichiarato come l’obiettivo minimo per questo 2022 sia quello di confermare il quinto posto nel Costruttori, ma si è detto consapevole come la rivoluzione regolamentare rappresenti un grande punto interrogativo circa i valori in campo.

“Il quinto posto è l’obiettivo minimo cui dobbiamo puntare dopo le prestazioni dello scorso anno. Fino ad ora siamo riusciti a raggiungere i nostri target e siamo felici dei progressi che abbiamo mostrato, ma siamo anche consapevoli che quest’anno, con la rivoluzione regolamentare, non conosceremo il nostro valore fino a quando non scenderemo in pista. Dobbiamo continuare a mostrare miglioramenti puntando a progredire nel corso della stagione”.

L’ingresso di Alpine in Formula 1 è stato poi fondamentale per rilanciare il brand francese lato prodotto, ma Laurent Rossi ha sottolineato come questa operazione abbia portato benefici all’intero universo Renault.

“Il nostro coinvolgimento in Formula 1 non è importante solo per Alpine, ma per l’intero Gruppo Renault. In primo luogo ci consente di sperimentare le nostre innovazioni tecniche nel laboratorio più estremo che si possa immaginare. L’arrivo di Bruno, con la sua comprovata esperienza nel trasferire lo sviluppo dalla pista alla strada, è molto importante da questo punto di vista”.

“La Formula 1, inoltre, regala all’intero Gruppo una bella esposizione mediatica. Certo, non è semplice applicare il detto “vinci la domenica, vendi al lunedì”, ma l’esposizione che riceviamo attraverso la Formula 1 è indiscutibile”.

“L’esposizione del marchio Alpine è aumentata di oltre il 300% ed è un risultato incredibile specie se si considera che l’impatto finanziario è inferiore a quello che avrebbe una campagna di marketing mondiale. Adesso dobbiamo consolidare la nostra posizione. Dobbiamo puntare in alto se vogliamo ottenere il massimo dal nostro investimento”.