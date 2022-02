Alpine A522 | Alonso: "Quest'anno c'è molta aspettativa"

Carica lettore audio

Nel corso della stagione 2022 Fernando Alonso diventerà il pilota con il maggior numero di Gran Premi disputati, record oggi nelle mani di Kimi Raikkonen. A ventun anni dal suo esordio in Formula 1, non c’è alcun segno di ruggine, Alonso non è solo in gran forma fisicamente, ma anche affamato come un giovane che ambisce a trovare la sua strada.

Sarebbe un grande errore collocare oggi Fernando nello stereotipo del pilota a fine carriera, perché la motivazione del quarantenne ragazzino di Oviedo è quella dei ‘cannibali’ pronti a tutto pur di raggiungere gli obiettivi che hanno ben chiari in testa.

Ovviamente molto dipenderà dalla A522 e dalla power unit che esordiranno tra meno di due giorni a Barcellona, e se il pacchetto tecnico sarà alla sua altezza, il last-dance di Fernando, ne siamo certi, non passerà inosservato.

Sei alla vigilia della tua seconda stagione in Alpine, come la vedi?

“L'anno scorso per la squadra è stato un anno di transizione, considerando che si è basata molto sulla vettura ereditata dalla stagione 2020. Siamo comunque riusciti a ottenere dei risultati fantastici come la vittoria di Esteban in Ungheria e il mio podio in Qatar.”

“Quest'anno, però, c'è molto ottimismo nella squadra, durante l'inverno abbiamo lavorato duramente a Enstone e Viry, e c’è molta fiducia nell’aria. Non sapremo dove si trovano gli avversari fino a quando le vetture non saranno messe in moto per la prima volta a Barcellona, ma l'attesa in queste ore è come sempre molto speciale, soprattutto per tutti coloro che sono stati coinvolti nel lavoro di progettazione della nuova monoposto”.

Sei fiducioso sui risultati che porteranno i nuovi regolamenti tecnici?

“Sappiamo bene ciò che avevamo chiesto quando questi regolamenti erano in cantiere, ovvero gare più serrate e vetture che possono viaggiare più vicine, soprattutto in curva. Dovremo aspettare ancora un po' e vedere se queste regole avranno raggiunto gli obiettivi, da parte mia non sarò mai arrabbiato davanti all'idea di avere gare più emozionanti”.

“Lo sport si sta muovendo nella giusta direzione anche fuori pista, grazie all'introduzione di novità come il limite di budget, ora ci auguriamo che questo possa portare un livellamento dei valori in campo, sorvegliando sempre con attenzione che non ci sia chi spende più di altri”.

Qual è la novità regolamentare di cui sei più entusiasta?

“Le corse più ravvicinate che il regolamento ha come obiettivo potrebbero essere molto importanti per lo sport. Negli anni precedenti su molte piste l'unica possibilità per sorpassare era sui rettilinei utilizzando il DRS, e a volte non ci riuscivamo neanche. Il pensiero di poter seguire più da vicino la macchina che mi precede anche in curva, beh… è molto eccitante, e dovrebbe rendere la guida più impegnativa a noi piloti”.

Cosa ne pensi dell'A522?

“È una monoposto molto diversa dalle precedenti generazioni di vetture di Formula 1. Al momento ci sono molte simulazioni e analisi, ma ne sapremo di più dopo i test. Inoltre, le mie esperienze e le mie conoscenze fatte presenti lo scorso anno nel lavoro sulla A521 sono state utili per impostare la A522 secondo uno stile che mi dovrebbe soddisfare”.

Com'è cambiato il tuo rapporto con Esteban nell'ultimo anno?

“Prima di entrare in Alpine nel 2021, conoscevo ovviamente Esteban ma non personalmente. Nel corso della scorsa stagione si è confermato un fantastico compagno di squadra, è un ragazzo con cui è molto facile andare d'accordo e non vediamo l'ora che inizi questa stagione in cui potremo condividere altri momenti insieme nel lavoro che ci attende nel box Alpine”.

