DTM, Nurburgring: van der Linde fa tris in Gara 1 e allunga

Al via, van der Linde ha dovuto sudare per contenere gli attacchi di Philip Ellis e Marco Witmann, con le tre vetture che si sono lanciate appaiate verso la curva 1.

Il pilota dell'Audi è comunque riuscito a mantenere la leadership, mentre Wittmann si è accodato in terza posizione ed Ellis è finito largo alla prima curva. Tuttavia, la direzione gara è stata costretta a mandare in pista la Safety Car per recuperare la Mercedes di Maximilian Bukh che si era insabbiata e Ellis ha avuto un'altra occasione.

Alla ripartenza, infatti, Ellis è stato ancora una volta il più reattivo dei due, ma la linea interna ha giocato a favore di van der Linde, che è riuscito ancora una volta a respingere l'assalto della Mercedes con i colori Winward, rimanendo al comando.

Dopo aver resistito a questa minaccia iniziale, van der Linde ha gestito alla grande la gara fino alla bandiera a scacchi, presentandosi sotto ad essa con un margine di cinque secondi circa sulle due Mercedes di Luca Stolz e di Ellis.

Stolz si è reso quindi protagonista di un debutto da incorniciare con la AMG GT3 della Toksport. Dopo aver fatto segnare il quinto tempo in qualifica, è subito balzato in terza posizione al via e poi è riuscito ad avere la meglio su Ellis nella battaglia per la piazza d'onore.

Quest'ultimo è stato secondo per buona parte della corsa, ma poi è stato costretto a cedere una posizione per aver tagliato la chicane ad Alex Albon, che era risalito nella giostra dei pit stop, e in quel frangente ne ha approfittato anche Stolz per infilarlo. L'ex pilota della Red Bull in Formula 1 invece è stato vittima prima di un testacoda dopo un contatto con Arjun Maini e poi costretto al ritiro a causa di un problema tecnico.

Molto buona la rimonta di Mike Rockenfeller: l'ex campione è stato capace di risalire dal 16esimo posto in griglia fino al quarto finale con la seconda Audi della ABT Sportsline, favorito da un primo stint molto lungo che gli ha permesso di guidare con pista libera dal 32esimo al 40esimo giro.

Grazie al quinto posto odierno, Maximilian Gotz si è portato al secondo posto in campionato con la Mercedes della HRT, mentre Wittmann ha pagato a caro prezzo la zavorra di 25 kg che portava sulla sua BMW per il successo nella tappa precedente, quindi è arretrato dal terzo posto in griglia al sesto sotto alla bandiera a scacchi.

Alle sue spalle si è piazzata un'altra BMW, quella con i colori della Rowe Racing, che con Sheldon van der Linde ha rimontato dalla 18esima posizione in griglia alla settima finale. Così come è stata notevole la risalita di Nico Muller, ottavo al traguardo dopo essere scattato 17esimo, nonostante sia incappato anche in due penalità di cinque secondi.

Completano la top 10 le due Mercedes di Daniel Juncadella (GruppeM) e Maini (GetSpeed), che ha ottenuto quindi il suo primo punto nel DTM.

E' stato invece un sabato da dimenticare per le due Ferrari marchiate Red Bull. Vi abbiamo già detto del ritiro di Albon, mentre Liam Lawson ha mancato la top 10 a causa di un contatto con il rientrante Markus Winkelhock alla curva 2. Il neozelandese poi ha proseguito, recuperando fino alla 13esima piazza, mentre il tedesco ha dovuto fare i conti con un drive through.

Il debutto della Porsche nel DTM è durato invece davvero poco, perché Michael Ammermuller è stato costretto al ritiro da un danno allo splitter anteriore della 911 GT3 R rimediato nelle prime fasi della corsa. Out anche Christopher Haase con l'Audi del Team Rosberg. Al traguardo, ma solo 15esimo, l'ex pilota di Formula 1 Christian Klien, che con la sua McLaren ha perso terreno finendo fuori pista per evitare la Ferrari di Albon.