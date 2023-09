FE | Di Grassi torna a "casa": nel 2024 correrà con Abt

Il brasiliano è uno dei piloti di maggior successo nella storia del campionato full electric, essendo stato una colonna portante della serie fin dalla sua nascita nel 2014.

In questo periodo, di Grassi ha collezionato un record di 13 vittorie - a pari merito con Sebastien Buemi - di cui 12 con Abt, squadra in cui ha trascorso sette stagioni.

Il culmine del suo periodo con la squadra tedesca è stato il titolo piloti di Formula E del 2016-17, mentre nella stagione successiva ha aiutato la squadra ad aggiudicarsi quello a squadre.

"È una bella sensazione tornare con Abt", ha detto il 39enne. "Non solo ho vinto due titoli con questa squadra, ma ho anche infiniti ricordi con tutte le persone che lavorano lì con tanta passione".

"Non potrei essere più entusiasta di tornare dopo due anni e non vedo l'ora di lavorare di nuovo insieme. Insieme daremo il massimo per ottenere, passo dopo passo, i risultati che tutta la squadra merita".

Di Grassi ha trascorso la stagione 2021-22 con Venturi prima di approdare quest'anno alla Mahindra - un rapporto che è iniziato bene con una pole e un podio nel round di apertura a Città del Messico.

Ma il costruttore indiano ha avuto problemi con la sua powertrain e di Grassi ha ottenuto solo altri due piazzamenti a punti in tutta la stagione.

Mahindra, che fornisce i suoi propulsori anche ad Abt, ha confermato di aver rotto con di Grassi all'inizio della settimana, prima di annunciare Nyck de Vries ed Edoardo Mortara come nuova formazione di piloti.

Lucas di Grassi, ABT Cupra Racing, Thomas Biermaier, Abt CEO e team principal Photo by: ABT Motorsport

Thomas Biermaier, CEO e team principal di Abt, ritiene che avere in squadra una persona con l'esperienza di di Grassi possa spingere l'azienda a risalire sulla griglia di partenza, dopo che in questa stagione si è classificata ultima nella classifica dei team.

"Siamo consapevoli della grande sfida di lottare contro la concorrenza internazionale come piccola squadra clienti", ha dichiarato. "Per questo motivo, l'esperienza, il know-how tecnico e la piena passione per il progetto comune contano ancora di più: con Lucas abbiamo a bordo l'uomo perfetto per il futuro".

Di Grassi affiancherà Muller, che rimane in squadra dopo aver fatto bene nelle ultime fasi della stagione 2022-23, con tre piazzamenti a punti nelle ultime quattro gare.

La Porsche rimane l'unica squadra a non aver ancora confermato ufficialmente la sua line-up per la prossima stagione, ma si prevede che manterrà la coppia formata da Antonio Felix da Costa e Pascal Wehrlein.

I test pre-stagionali inizieranno a Valencia la settimana che del 23 ottobre, mentre il primo appuntamento sarà a Città del Messico il 13 gennaio.