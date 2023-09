FE | Mahindra annuncia De Vries e Mortara per il 2024

Manca ancora qualche pezzo del puzzle, ma la griglia definitiva della Season 10 di Formula E è sempre più vicina ad essere completata. L'ultima in ordine di tempo ad annunciare la propria formazione in vista del prossimo campionato è stata Mahindra che, dopo aver ufficializzato l'addio di Lucas Di Grassi dopo un solo anno, nella giornata di mercoledì ha confermato l'arrivo di Nyck de Vries ed Edoardo Mortara.

L'ex pilota di Formula 1 dell'AlphaTauri Nyck de Vries tornerà nel campionato di Formula E con Mahindra per la stagione 2023-24, facendo coppia con Edoardo Mortara.

L’olandese quest’anno ha preso parte a dieci Gran Premi di Formula 1 a bordo dell’AlphaTauri, rimanendo tuttavia senza sedile a causa dei deludenti risultati che hanno contraddistinto una prima parte di stagione in cui stava scontrando con i problemi di feeling e le carenze della vettura. Risultati che hanno poi spinto la casa madre Red Bull a richiamare Daniel Ricciardo, a sua volta poi sostituito da Liam Lawson dopo l’infortunio alla mano rimediato in Olanda.

De Vries durante i festeggiamenti nel weekend in cui conquistò il titolo nel 2021 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

De Vries tornerà quindi in Formula E, categoria dove nel 2021 vinse il titolo iridato durante un periodo di tre anni passato insieme alla Mercedes, quantomeno prima del ritiro del costruttore tedesco alla fine del 2022. Un ritorno al passato che il pilota olandese non vede l’ora di vivere, per quanto sia cosciente che si ritroverà in una situazione ben diversa da quella vissuta con Mercedes.

Infatti, il 2023 ha rappresentato un anno complesso per Mahindra, che non è partita con il piede giusto nella nuova era GEN 3. Il suo Powertrain non si è rivelato all’altezza della concorrenza, come si è visto anche con la squadra clienti ABT, spesso fanalino di coda. La squadra indiana ha ottenuto un solo podio, per altro nei primi appuntamenti del mondiale, concludendo poi al decimo posto nella classifica riservata ai team. Tuttavia, De Vries ha spiegato di essere incoraggiato dalla visione del team, così come dal suo piano a lungo termine per riportare la squadra ai vertici della categoria.

"In un certo senso è come tornare a casa. La Formula E è un ambiente molto familiare per me, vedo molti volti noti del campionato, tutte le squadre, tutti i piloti, quindi è bello tornare in un ambiente familiare", ha detto de Vries.

"Penso che non sia un segreto che Mahindra abbia avuto un inizio difficile nella GEN 3. Penso che ci siano stati dei buoni segnali di progresso durante la scorsa stagione, anche se i progressi non si misurano sempre e solo con i risultati. Ma sono rimasto particolarmente entusiasta dei loro piani futuri, dei cambiamenti che saranno apportati a tempo debito e delle assunzioni che hanno fatto. I piani in atto per risalire la classifica e credo che le fondamenta della squadra siano sempre state molto forti”.

De Vries e Mortara arrivano dopo l'addio Lucas di Grassi Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Personalmente sono molto fiducioso e incoraggiato da quello che sarà il futuro. Con il nuovo piano e le modifiche apportate, credo davvero che abbiamo un progetto unico".

De Vries è affiancato alla Mahindra da Mortara, che ha lasciato Maserati MSG dopo ben sei stagioni passate assieme, con una storia iniziata quando la squadra era ancora nota con il nome Venturi. Nel corso dei sei anni passati assieme, Mortara ha ottenuto sei vittorie che lo hanno portato a lottare per il titolo nel 2021 e nel 2022, con un secondo posto in classifica piloti come miglior risultato.

“Sono estremamente entusiasta di unirmi a Mahindra Racing. È una squadra a cui guardavo da diversi anni, è presente in Formula E fin dall'inizio del campionato, quindi c'è molta esperienza. Quello che ho potuto percepire anche dalle persone qui è che condividiamo gli stessi valori. Abbiamo un grande progetto davanti a noi, ma vedo molta determinazione e motivazione da parte di tutti i membri del team, e questo è molto importante."

"Mahindra è anche un grande produttore di automobili, con una reputazione a livello mondiale. Sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte e rappresentare questo prestigioso gruppo. Non vedo l'ora di iniziare e sono sicuro che, se ci impegneremo a fondo, saremo in grado di avere successo in questo campionato così competitivo".

Edoardo Mortara ha lasciato Maserati dopo 6 stagioni passate con il team Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Soddisfatto anche il CEO di Mahindra, Frédéric Bertrand, il quale si è così assicurato una coppia interessante su cui continuare a costruire il futuro del team: "Sono lieto di dare il benvenuto a Edo e Nyck nella famiglia Mahindra Racing. Come squadra, stiamo tutti intraprendendo un viaggio per riportare Mahindra Racing in testa alla griglia nei prossimi anni".

"Con la loro velocità e la loro esperienza, Nyck ed Edo svolgeranno un ruolo fondamentale nel guidare la squadra verso questo obiettivo e so che tutti sono molto motivati a lavorare con loro. Altrettanto importante per il team è la propensione dei due piloti per un progetto a lungo termine, che li rende perfetti per Mahindra Racing all'inizio di questo viaggio. Prevediamo che il prossimo anno sarà un altro anno di sviluppo e progresso e, in un campionato come la Formula E, il successo è impossibile da raggiungere da un giorno all'altro. Ma aver ingaggiato Nyck e Edo, insieme alle nuove assunzioni all'interno del team, getta una solida base su cui possiamo costruire."