F1 | Vasseur: "La lotta con la Mercedes ci aiuterà per il 2024"

Chi ha detto che lottare sino all'ultimo giro dell'ultima gara del Mondiale di Formula 1 possa andare a compromettere la competitività della stagione successiva? E' questo il succo delle parole espresse da Frédéric Vasseur al termine del Gran Premio del Giappone, andato in scena lo scorso fine settimana sulla pista di Suzuka.

Grazie ai risultati ottenuti a Marina Bay prima e a Suzuka pochi giorni fa, la Ferrari si è rilanciata nella lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori, a oggi detenuto dalla Mercedes ma molto meno al sicuro rispetto a poche settimane or sono.

Da quando la Formula 1 ha deciso di adottare il Budget Cap per contenere i costi c'è una corrente di pensiero che vede in svantaggio per l'anno successivo i team costretti a lottare per un obiettivo sino alla fine di quella corrente. Vasseur, però, non la pensa in quel modo. Anzi.

Il manager francese crede che spingere il team sino alla fine possa aiutare a livello mentale, motivazionale e anche dal punto di vista delle prestazioni. Continuare a lavorare sulla monoposto per attenuarne i difetti e trovare soluzioni può essere un ottimo metodo per avere una vettura più forte l'anno successivo.

"Non bisogna posporre la lotta, la lotta oggi è con Mercedes e dobbiamo farla. E' sempre il miglior modo per preparare il futuro, per la mentalità del team, per tutti è cruciale essere in lotta. Vogliamo lottare sino al termine della stagione".

"Questo non è mai un sacrificio, perché credo che le performance vengano fuori facendo performance. E' troppo tardi per andare in galleria del vento per questa stagione, ma quello che possiamo fare sulla macchina attuale potrà aiutarci la prossima stagione".

Intanto la Ferrari è riuscita a migliorare le sue prestazioni nel corso delle ultime gare. Secondo Vasseur, però, già prima della pausa estiva le SF-23 avevano mostrato di aver fatto miglioramenti. Dunque ben prima degli ultimi aggiornamenti portati in pista.

"Prima della pausa eravamo già in buona forma. Già a Spa-Francorchamps Charles [Leclerc] aveva mostrato che la macchina avesse un buon potenziale. Avrebbe dovuto scattare quarto, invece si è trovato in pole e ha fatto bene".

"E' spesso una questione di centesimo di secondo, a volte si fa un piccolo passo e si ha la sensazione che tutto sia cambiato. Non è esattamente la realtà e da gara a gara, da pista a pista, tutto cambia. Anche per i piloti, perché a volte l'assetto è più adatto a Charles, altre volte a Carlos".

"E' lo sport, alla fine si può accettare che uno faccia un lavoro migliore degli altri di weekend in weekend. Penso che la competizione sia positiva e che questo ci aiuti a migliorare", ha concluso il team principal della Ferrari.