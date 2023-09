FE | Di Grassi ha annunciato di aver lasciato Mahindra Racing

Arrivano novità importanti sul fronte Mahindra. Il team di Formula E non potrà fare affidamento su Lucas Di Grassi nella stagione 2023/2024 del campionato mondiale dedicato alle monoposto completamente elettriche perché il brasiliano ha deciso di abbandonarlo.

Questa decisione è stata presa dopo la stagione terminata da qualche settimana, la peggiore della carriera di Lucas da quando corre in Formula E, ovvero dal 2014. Dopo un ottimo inizio, ossia la pole position ottenuta a Città del Messico, Di Grassi è riuscito a concludere a punti in appena 2 occasioni.

Questo lo ha portato a fermarsi al 15esimo posto nel Mondiale Piloti. Poco, troppo poco per un pilota che nel 2016/2017 ha vinto il titolo di categoria (quando non era ancora Mondiale) e finendo secondo e terzo in altre due annate.

L'avventura di Di Grassi in Mahindra è durata una sola stagione. Il brasiliano vi aveva fatto approdo al termine della stagione 2021/2022, dopo aver concluso al quinto posto nel Mondiale difendendo i colori del team Venturi.

Le difficoltà legate al powertrain palesate da Mahindra sono state così evidenti da costringere Di Grassi a una stagione da comprimario e a prendere una decisione difficile da prevedere dopo l'ottimo inizio di Mondiale.

Lucas di Grassi, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Oggi Di Grassi ha annunciato di aver lasciato il team, ma non ha ancora fatto sapere nulla riguardo il suo futuro. A 39 anni, Lucas si sente ancora un pilota competitivo, ma i sedili disponibili in Formula E per la prossima stagione sono pochi e sempre meno.

Frederic Bertrand, team principal di Mahindra, ha commentato così la decisione di Lucas Di Grassi: "Vorrei ringraziare Lucas a nome di tutto il personale Mahindra per il suo contributo nel corso dell'anno passato".

"Lucas ha giocato un ruolo molto importante sin da quando si è unito al team, nella prima stagione con le monoposto Gen3. Ma entrambe le parti, lui e noi, hanno sentito che fosse il giunto il momento di fare altre scelte per il futuro".

"Lucas rimarrà per sempre parte della famiglia Mahindra Racing. Gli auguriamo solo il meglio per il suo futuro".

Mahindra Racing annuncerà la propria line up piloti per la stagione 2023/2024 entro la fine di questa settimana per poi prendere parte ai test pre-stagionali che si disputeranno al Ricardo Tormo di Valencia il 23 ottobre.