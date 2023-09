FE | DS Penske: confermati Vergne e Vandoorne anche per il 2024

Una settimana ricca di annunci. Dopo Mahindra e Maserati, anche DS Penske ha ufficialmente la propria line-up per la prossima stagione, decidendo di estendere la propria collaborazione con Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne, una coppia che può vantare tre titoli di categoria in totale.

Il pilota francese e quello belga hanno già gareggiato assieme nel corso del campionato da poco concluso, formando una delle formazioni più forti della griglia. Inoltre, Vergne così estende anche il suo rapporto con DS, marchio che lo ha accompagnato nelle avventure in Virgin Racing e in Teecheetah prima dell’approdo in Penske a inizio anno.

Tuttavia, nonostante le alte aspettative, il 2023 di DS Penske non ha portato i risultati sperati. 163 punti, una pole, una sola vittoria, conquistata nell’appuntamento inaugurale a Hyderabad in India con una bella difesa, tre podi in totale e un quinto posto assoluto nella classifica riservata ai team che ha lasciato l’amaro in bocca. La squadra si aspettava infatti di poter lottare per entrambi i titoli, ma ha pagato diversi aspetti, tra cui un Powertrain che non si è rivelato all’altezza di quello dei rivali, in particolare Porsche e Jaguar.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, 1° posizione, solleva il trofeo dei vincitori Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Tuttavia, l’obiettivo è ripartire dalle basi conosciute e che possono garantire un buon potenziale, per cui si è deciso di puntare sulla stabilità rinnovando i contratti di Vergne e Vandoorne anche per la prossima stagione. “'Sono molto felice di continuare l'avventura con DS PENSKE. Stesso compagno di squadra, stessa vettura Gen 3. Mentre si chiude un capitolo, dobbiamo concentrarci su ciò che ci aspetta. Amo le corse e soprattutto amo vincere, è una sensazione molto speciale che voglio rivivere con la squadra”, ha spiegato il pilota francese.

“Ho un vero rapporto di fiducia con gli ingegneri e i meccanici, la loro dedizione e il loro duro lavoro sono davvero stimolanti. Voglio ripagare la fiducia che Jay Penske e il resto della squadra hanno riposto in me. All'inizio di una stagione, tutti i punti partono da zero. Con Stoffel formiamo un duo solido. Abbiamo disputato un paio di buone gare e stiamo lavorando duramente per tornare ai vertici”.

Anche Vandoorne, che nella scorsa stagione non è andato oltre l'undicesimo in classifica da campione in carica dopo aver vinto il titolo nel 2022 con la Mercedes, spera di poter tornare a giocarsi le posizioni di vertice: “Sono lieto di continuare il viaggio iniziato un anno fa con la squadra. La costanza e la stabilità saranno le basi del nostro successo futuro. Io e JEV siamo una delle migliori coppie in griglia. Abbiamo fatto passi da gigante nell'ultima stagione e stiamo diventando sempre più forti insieme. La costanza di rendimento è il nostro obiettivo per la prossima stagione. L'obiettivo finale è vincere il campionato”.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Photo by: DPPI

Soddisfatto anche Jay Penske, Team Principal e proprietario del team, che ha sottolineato come la scelta di mantenere questa coppia sia stata semplice e diretta con l’obiettivo di continuare a crescere: “Sono molto entusiasta di continuare ad avere Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne al volante della nostra vettura Gen3. La decisione di mantenere intatta quella che è senza dubbio una delle coppie più forti sulla griglia di partenza è stata molto semplice per il team. La stagione 9 è stata di crescita e abbiamo imparato da ogni successo ma anche da ogni battuta d'arresto. Nessuno di noi era soddisfatto del quinto posto in campionato. Sappiamo di poter fare di meglio e con JEV e Stoffel che portano con sé una visione di gara incredibilmente alta, unita a un'incrollabile voglia di vincere”.

La stagione di DS Penske prenderà il via il prossimo 9 ottobre, quando il team svelerà la nuova livrea della vettura, che rimarrà invece chiaramente invariata dal punto di vista dell’hardware. Dopo la presentazione, il team si sposterà a Valencia per i test collettivi pre-stagionali a fine ottobre, a cui seguirà la prima gara della stagione a metà gennaio 2024 in Messico.