FE | Annunciato il calendario della stagione 2024: debutta Tokyo

Nel calendario della Season 10 della Formula E, ratificato nella giornata di martedì dal World Motor Sport Council, c'è una novità. A partire dalla prossima stagione, la categoria sbarcherà infatti in Giappone, più precisamente a Tokyo, la quale farà così il suo debutto nella serie totalmente elettrica.

La gara in Giappone si svolgerà il 30 marzo e sarà la prima gara in assoluto di un campionato sostenuto dalla FIA a tenersi nella capitale del Paese nipponico. Il calendario provvisorio dell'intero mondiale è stato reso noto martedì dopo essere stato ratificato dal World Motor Sport Council e prevede 17 gare in 13 sedi, con la tappa di Roma che torna nel suo tradizionale slot a metà aprile.

L'aver portato la serie elettrica a Tokyo rappresenta un motivo di vanto per la Formula E, come spiegato dall'amministratore delegato: "Tokyo sarà un punto cruciale della nostra storica decima stagione. Siamo inoltre in fase avanzata di discussione con molte altre città iconiche del mondo, desiderose di ospitare una gara di Formula E e di creare con noi eventi motoristici di grande impatto a livello mondiale", ha spiegato Jeff Dodds, il quale ha rivelato che la serie elettrica sta discutendo anche con altre città per arricchire il calendario.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Photo by: DPPI

Ad ospitare la gara di apertura del campionato sarà ancora una volta Città del Messico, la quale si disputerà il 13 gennaio. Dopo la tappa messicana sarà il turno del doppio appuntamento in notturna a Diriyah, con una programmazione simile a quella di quest'anno.

Roma (13-14 aprile), Berlino (11-12 maggio) e Londra (20-21 luglio) restano le uniche altre sedi a ospitare una doppia gara nel medesimo weekend, con la capitale inglese che avrà ancora una volta l'onore di essere la tappa conclusiva del campionato. Confermati sia San Paolo (16 marzo) che Portland (29 giugno), nuove sedi del calendario 2023.

Tuttavia, come anticipato da Jeff Dodds, al momento il calendario è ancora in fase di definizione, dato che ci sono ancora tre sedi che non sono state confermate: Hyderabad e Città del Capo, entrambe nuove località che hanno fatto il proprio debutto quest'anno, sono attualmente assenti dal calendario, mentre si ritiene che siano in corso discussioni per organizzare una gara a Malaga.

I test pre-stagionali si svolgeranno come di consueto a Valencia verso fine ottobre.

Tappa Data Città del Messico (Messico) 13 gennaio Diriyah (Arabia Saudita) - double header 26-27 gennaio TBC (da definire) 10 febbraio TBC (da definire) 24 febbraio San Paolo (Brasile) 16 marzo Tokyo (Giappone) - double header 13-14 aprile Roma (Italia) 27 aprile Monte Carlo (Monaco) - double header 11-12 maggio Berlino (Germania) 25 maggio Jakarta (Indonesia) 8 giugno Portland (Stati Uniti) 29 giugno Londra (Regno Unito) - double header 20-21 luglio