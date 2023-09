FE | NIO: confermati Ticktum e Sette Camara per il 2024

NIO ha ufficialmente confermato i proprio piloti per la prossima stagione, decidendo di mantenere inalterata la propria line-up. La formazione per la Season 10 sarà quindi formata ancora una volta da Dan Ticktum e Sergio Sette Camara.

Il britannico ha concluso la stagione 2022/23 con una serie di tre piazzamenti a punti, con un netto miglioramento rispetto alla promettente campagna da esordiente del 2021/22, sia per una crescita per sonale che della vettura. Infatti, fino alla GEN 2 NIO rappresentava spesso il fanalino di coda, ma investimenti più sostanziosi erano stati fatti in vista della successiva generazione. Ticktum nel corso della stagione ha spesso figurato, soprattutto in qualifica, pur pagando in gara.

Il settimo e il nono posto nella finale di Londra hanno poi permesso a NIO di consolidare i suoi progressi all'inizio dell'era GEN3, con un piazzamento davanti a entrambi i team motorizzati Mahindra, fanalini di coda della classifica. È importante tenere a mente che NIO è l'unico costruttore sulla griglia senza un cliente per il suo gruppo propulsore, limitando così anche i dati a disposizione per migliorare il software e risolvere eventuali problemi.

Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

L'obiettivo del team è stato a lungo quello di ottenere punti in maniera più costante e, rispetto alla GEN 2, si sono effettivamente visti dei miglioramenti.

"Sono al mio terzo anno con la squadra, La nona stagione è stata molto migliore dell'ottava e abbiamo ottenuto buoni risultati con il pacchetto a disposizione. All'inizio della GEN3 credo che il passo della nostra vettura sia stato molto forte. Quindi, speriamo di poter fare tesoro di questo risultato quest'anno, magari con strategie alternative e ottimizzando ancora di più il nostro pacchetto, potremo ottenere qualche punto in più nella Stagione 10", ha spiegato Ticktum.

"Penso che sarà una stagione impegnativa per noi, perché i regolamenti non ci permettono di cambiare molto, ma non vedo l'ora di essere di nuovo sulla griglia di partenza della FE con NIO e di andare in alcuni nuovi luoghi interessanti. Credo che Tokyo sarà una tappa fondamentale per me e, in generale, non vedo l'ora di tornare a correre!".

Il pilota brasiliano Sette Camara ha ottenuto due piazzamenti a punti - un quinto posto a Hyderabad e un ottavo in gara uno a Roma - in quello che considera un anno di formazione con GEN3. "La stagione 9 è stata un momento di crescita e di apprendimento per me, e il momento più importante è stato senza dubbio la nostra prestazione in India, dove abbiamo ottenuto il nostro miglior risultato in gara. Quel momento è il mio preferito della stagione e dimostra il potenziale che abbiamo come squadra", ha spiegato il brasiliano.

Dan Ticktum, Squadra NIO 333 FE, NIO 333 ER9 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

"Nel periodo di riposo, ho colto l'opportunità di ricaricarmi a casa mia, in Brasile, prima di tornare a prepararmi per la prossima stagione. Appena un mese dopo il finale, eravamo di nuovo qui, a lavorare e a prepararci per quello che ci aspetta".

"Mentre ci avviciniamo alla Stagione 10, sono pieno di aspettative. Dopo aver trascorso un anno con il team NIO, ho stretto un forte legame con tutti e sento un senso di continuità e di slancio nel portare avanti le lezioni e le esperienze della Stagione 9", ha aggiunto Sette Camara.

"È un piacere lavorare di nuovo con Dan e Sérgio per la Stagione 10. I loro talenti e il loro impegno per la squadra sono importanti per continuare a migliorare. Inoltre, il loro approccio collaborativo e la loro dedizione al progresso generale sono evidenti punti di forza nel perseguimento dei nostri ambiziosi obiettivi", aggiunge il COO e vice Team Principal Russell O'Hagan.