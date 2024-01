FE | ERT: proseguono le investigazioni sulla batteria esplosa

Sergio Sette Camara non è stato in grado di prendere il via nell'ePrix di apertura della stagione a Città del Messico all'inizio del mese a causa di un problema nel giro di installazione, il quale lo ha costretto a fermarsi dopo aver sentito "un rumore molto forte" e aver visto del fumo provenire dal retro della sua vettura.

La sua macchina del team ERT, che utilizza la medesima batteria dei concorrenti forniti dalla WAE, è stata riportata ai box con la spia rossa attivata sulla parte superiore del telaio, la quale viene utilizzata per informare i meccanici e i marshal che le condizioni della macchina non sono sicure. L'impressione avuta da Sette Camara è che la "batteria sia esplosa".

ERT ha confermato che l'incidente è avvenuto mentre il brasiliano eseguiva una procedura di burn out pre-pianificata e sta ancora indagando sulla questione con la FIA e WAE (ex Williams Advanced Engineering), che fornisce le batterie a tutti i team in griglia dopo aver vinto il tender per la Gen3.

"Stiamo ancora lavorando con la FIA e la WAE per identificare la causa principale del problema", si legge in un comunicato del team.

"Non è facile da determinare, dato che ci sono danni minori a diversi componenti e quindi ci vuole molto tempo per stabilire la causa e l'effetto. È un tipo di guasto che non abbiamo mai visto prima e che non ci aspettiamo di vedere di nuovo".

Seppur non siano ancora state chiarite le cause del guasto, come ERT anche la Federazione si è detta fiduciosa che si tratti solo di un episodio isolato, prestando particolare attenzione su quanto avvenuto in modo che non si ripeta nuovamente: "La FIA è fiduciosa che si tratti di un incidente isolato e che qualsiasi potenziale evento simile venga monitorato attentamente grazie alle solide procedure di sicurezza in vigore nel Campionato del Mondo di Formula E".

Prima di scendere in pista in Arabia Saudita all'inizio di questa settimana per il doppio appuntamento dell'ePrix di Diriyah, Sette Camara aveva criticato la mancanza di comunicazione da parte della FIA durante il weekend messicano, sottolineando che la Federazione non lo aveva contattato per assicurarsi delle sue condizioni e per sapere cosa avesse inalato in quei frangenti.

Tuttavia, dopo essere stato aggiornato sulla situazione prima della gara di venerdì, il brasiliano è stato rassicurato che un problema simile non si ripeterà. "Ci vuole un po' di tempo, ma sono venuti a parlare con me, sia la FIA che la WAE, ora io e la squadra siamo più sereni", ha detto il brasiliano a Motorsport.com.

"Penso che nelle prossime settimane se avrò bisogno di fare dei controlli [sull'indagine], li farò e se non li farò, mi daranno la loro parola, quindi sono contento di questo risultato".