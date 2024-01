FE | DS Penske e Vergne in forma smagliante nel Diriyah ePrix

Un'atmosfera degna di un film fantastico, un impressionante spettacolo di droni e una bellissima gara notturna: questi sono stati alcuni degli ingredienti che hanno reso la prima delle due gare di Formula E del weekend un successo.

Ma prima dello spettacolo, di altissimo livello dopo la gara meno dinamica di quindici giorni fa in Messico, la giornata è stata scandita da una serie di eventi che hanno messo in evidenza la bontà delle due DS E-TENSE FE23.

Durante la prima sessione di test di giovedì pomeriggio, il secondo e il terzo posto di Vergne e del compagno di squadra Stoffel Vandoorne hanno dato il tono della giornata.

Il giorno seguente, dopo una sessione dedicata alla messa a punto delle vetture elettriche, Vergne ha ottenuto il miglior tempo nel suo gruppo di qualificazione, mentre per Vandoorne è stata una qualifica meno felice, rimanendo bloccato nel traffico durante il suo giro veloce, il che lo ha portato a non riuscire a qualificarsi per i quarti di finale.

Vergne ha poi realizzato il giro perfetto per battere Norman Nato (Avalanche Andretti) negli ottavi e poi Sergio Sette Camara (ERT) in semifinale. "Hai appena vinto il tuo biglietto per la finale", gli ha detto via radio Nicolas Mauduit, vice team principal di DS Penske.

Pochi secondi dopo, quando Mitch Evans era dato favorito al 73% per la pole, Jean-Eric Vergne si è dimostrato inarrestabile e, come un metronomo, ha fatto segnare un altro tempo di riferimento. Si tratta della 16a pole position per il pilota francese, che in questa occasione diventa il detentore del record di pole position, a pari merito con Sébastien Buemi (Envision Racing, motore Jaguar).

Una gara vivace ma controllata

Vergne ha fatto una partenza perfetta e ha mantenuto il comando su Evans, ancora minaccioso con la sua Jaguar. Il francese è stato tra i primi ad attivare l'Attack Mode, con l'obiettivo di creare un piccolo spazio di respiro.

Foto di: Joao Filipe / DPPI Jean-Eric Vergne, DS Penske

Nel frattempo Jake Dennis era passato al comando e la battaglia tra DS Penske e Jaguar proseguiva dietro la valanga Andretti del campione del mondo in carica. Dennis, Mitch Evans e Vergne si sono presto staccati dal gruppo, con una differenza di prestazioni piuttosto marcata.

Strategicamente - per non utilizzare troppa batteria per resistere all'assalto degli avversari - Vergne ha attivato la seconda modalità Attack e ha ceduto due posizioni. È rimasto in contatto con le Jaguar e gli Andrettis, ma con strategie energetiche diverse.

Spesso in scia a Dennis, Vergne è stato messo sotto pressione da Evans, che ha sfruttato il suo secondo Attack Mode per mantenere la sua posizione nel trio di testa.

Vergne non si è arreso, ma a pochi giri dalla fine la quantità di energia rimasta era discutibile. Evans ha cercato di prendere la posizione, ma è stato un po' troppo ottimista ed è uscito dalla traiettoria in seguito a un errore in staccata. Dennis, che non si è difeso in modo aggressivo, si è attenuto al suo piano di gara e ha mantenuto il comando.

Dopo aver speso molte energie, Evans è stato superato dal suo compagno di squadra Nick Cassidy.

Davanti, all'approssimarsi del 30° giro, Dennis e Vergne erano ancora in testa, separati da poco più di due secondi. Dietro di loro, la strategia Jaguar stava dando i suoi frutti e negli ultimi giri il pilota francese ha dovuto fare appello a tutta la sua esperienza per difendere adeguatamente la sua posizione. Tuttavia, è riuscito a portare a termine il lavoro e a tagliare il traguardo alle spalle di Dennis.

"Quando si parte dalla pole position, ovviamente, si vuole vincere", ha dichiarato Vergne.

Foto di: Germain Hazard / DPPI Jean-Eric Vergne, DS Penske

"Ma se si considera l'andamento della gara, che avrebbe potuto vederci finire molto più indietro in classifica, bisogna essere soddisfatti. Questo secondo posto è molto importante per noi perché rappresenta i progressi che abbiamo fatto dall'anno scorso e indica chiaramente che ora siamo più capaci di lottare con le Jaguar e le Porsche".

Sabato i piloti si ritroveranno alla stessa ora sulla griglia di partenza per una gara che avrà una distanza ridotta rispetto ieri, dato che si passa da 37 a 36 giri. Tuttavia, i piloti avranno a disposizione la stessa quantità di energia disponibile per percorrere la distanza del venerdì, per cui la strategia e il passo gara potrebbero essere leggermente diversi.