FE | DS Penske in un circolo virtuoso per il round in Arabia Saudita

Il 14 gennaio, i membri del team DS Penske hanno avuto poco tempo per congratularsi dopo che Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne si sono classificati rispettivamente 6° e 8° a Città del Messico. Non appena si è concluso il debriefing della gara, gli ingegneri del team hanno lasciato il circuito per prendere il primo aereo per Parigi. Perché tanta fretta?

"Per alcuni dei nostri strateghi, lasciare il Messico il sabato sera era l'unico modo per essere in ufficio il lunedì mattina", spiega Eugenio Franzetti, DS Performance Director. "Quando due gare sono a distanza di un solo weekend, abbiamo al massimo cinque o sei giorni di lavoro prima di dover ripartire per il round successivo. Dopo Città del Messico, la prima gara della stagione, c'è stato un tempo incomprimibile di circa tre giorni per analizzare i dati in modo da non lasciare nulla al caso. Questo lavoro è fondamentale per migliorare le nostre vetture e renderle ancora migliori in futuro.

"Allo stesso tempo, dovevamo prepararci per questo fine settimana, il che ha mobilitato un'altra parte delle nostre risorse. La scorsa settimana il nostro simulatore è stato utilizzato costantemente. Prima con i nostri collaudatori per mettere a punto la mappatura, poi con Jean-Eric e Stoffel, che hanno lavorato a pieno ritmo giovedì e venerdì per prendere confidenza con la pista di Diriyah. Dopodiché, tutti hanno avuto un fine settimana di riposo e poi siamo dovuti volare a Riyadh all'inizio della settimana".

Foto di: DPPI Stoffel Vandoorne, DS Penske

Piloti di buon umore

È vero che Vergne e Vandoorne hanno dimostrato in Messico che le DS E-TENSE FE23 erano all'altezza del compito, con un buon potenziale contro le Jaguar e le Porsche, gli stessi nemici della scorsa stagione.

"Sono molto contento di quello che mi ha dato la mia macchina nella prima gara, soprattutto perché so che avevamo il potenziale per fare meglio", ha detto Vergne. "A Città del Messico, per come è andata la giornata, non sono riuscito a sfruttare tutto il potenziale della mia vettura. Ma dopo tutto il lavoro svolto la scorsa settimana e vista la configurazione del circuito di Diriyah, arriviamo fiduciosi e molto determinati".

Questa fiducia potrebbe derivare anche da una composizione del team più consueta per i due habitué di DS Penske, con Vandoorne che continua a costruire il suo rapporto con il suo nuovo ingegnere di gara e Vergne che si riunisce al suo ingegnere di gara "storico", assente in Messico. Questa meticolosa preparazione e l'immancabile motivazione permetteranno al team franco-americano di avvicinarsi o addirittura di salire sul podio questo fine settimana? I primi indizi arriveranno venerdì sera, al termine della prima delle due gare.

A Diriyah le escursioni termiche saranno certamente minori rispetto al Messico, ma il fatto che le prove e le qualifiche si svolgeranno di giorno, mentre la gara avrà luogo al tramonto, è comunque una caratteristica particolare. In entrambi i casi, il via sarà dato alle 18.03 ora locale, o alle 16.03 in Europa.