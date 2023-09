Lotterer annuncia l'addio alla Formula E per concentrarsi sul WEC

Dopo aver gareggiato a lungo in Formula E, Andre Lotterer ha annunciato ufficialmente che lascerà la categoria elettrica dopo aver confermato la sua separazione dal team Andretti Autorsport, il quale ha vinto il titolo piloti 2023 con Jake Dennis.

A confermarlo è stato lo tesso 41enne tedesco, il quale ha pubblicato sui suoi canali social media un comunicato in cu afferma che si concentrerà esclusivamente sui suoi impegni nel Campionato mondiale Endurance nel 2024 con la Porsche.

Lotterer era giunto in Formula E nella stagione 2017/8 unendosi alla squadra Techeetah, dove trovò l'allora compagno di squadra Jean Eric Vergne: famoso fu il loro duello a Santiago del Cile, dove arrivano anche al contatto. L'anno successivo arrivò la partnership con DS ma, dopo due stagioni fatte di grandi picchi ma anche di contatti e risultati sotto le aspettative, per il campionato 2019/20 il tedesco si è unito al progetto Porsche, divenendo pilota ufficiale.

Andre Lotterer durante la sua prima stagione in Formula E nel 2017/8 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Dopo un periodo tutt'altro che esaltante, Porsche ha deciso di dargli un'altra opportunità nel team cliente Andretti ma, anche in questo caso, la storia si è conclusa rapidamente.

"È giunto per me il momento di chiudere un capitolo di 26 anni di corse in monoposto. Ho deciso di non correre più nel Campionato mondiale FIA di Formula E per concentrarmi completamente sulla mia sfida con Porsche per vincere la 24 Ore di Le Mans per la quarta volta e il Campionato mondiale FIA di Endurance", si legge nel comunicato diffuso da Lotterer.

"È stato fantastico in Formula BMW, Formula Renault, Formula 3, Champ Car, Formula Nippon/Super Formula, Formula 1 e infine la famiglia della Formula E, alla quale mi sono unito all'inizio della quarta stagione nel 2017".

"Vorrei ringraziare personalmente [il co-fondatore della serie] Alejandro Agag, il suo team e la FIA per aver creato la Formula E, è stato un viaggio fantastico e avete cambiato molte delle nostre vite. La Formula E è stato il campionato più impegnativo e divertente in cui ho gareggiato! Sono estremamente grato e orgoglioso di aver corso in Formula E, di aver promosso tutte le tecnologie sostenibili e di aver conosciuto le persone straordinarie di questo paddock, alcune delle quali sono diventate oggi i miei migliori amici".

Andre Lotterer, Andretti Autosport, Porsche 99X Electric Gen3 Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images

La notizia dell'uscita di Lotterer dalla Formula E segue una stagione complessa in cui ha ottenuto solamente il diciottesimo posto in classifica, con un quarto posto come miglior piazzamento nel corso del fine settimana di apertura del campionato in Messico. A ciò si sono aggiunti altri quattro piazzamenti a punti, mentre il suo compagno di squadra, Jake Dennis, può vantare undici podi e due vittorie nel percorso che lo ha portato a vincere il titolo.

Durante tutta la stagione, come avviene per altri piloti che prendono parte alla categoria elettrica, Lotterer ha mantenuto un doppio impegno, destreggiandosi tra Formula E e Porsche nel WEC. Infatti, lo scorso giugno era stato costretto a saltare l'E-Prix di Jakarta a causa di una sovrapposizione con la giornata di test di Le Mans.

Nelle sue sei stagioni nella serie completamente elettrica, Lotterer ha collezionato sette secondi posti, ma non è riuscito a ottenere una vittoria.

Andretti non ha ancora annunciato chi sostituirà Lotterer per la stagione 2023/24.