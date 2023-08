FE | McLaren annuncia l'ingaggio di Sam Bird

Il britannico è stato una colonna portante della Formula E fin dalla sua nascita nel 2014, guidando negli ultimi nove anni per Virgin Racing, Envision Racing e più recentemente Jaguar.

Il 36enne ha trascorso le ultime tre stagioni con il costruttore britannico, ottenendo due vittorie durante le prime stagioni a Diriyah e New York.

Nell'ultimo anno, però, Bird è calato di forma: non è riuscito a conquistare neppure una vittoria e si è piazzato ottavo nella classifica piloti, oltre ad essere stato colpevole di una collisione con il compagno di squadra Mitch Evans in due occasioni.

Il suo posto alla Jaguar per la prossima stagione è stato preso da Nick Cassidy, mentre Bird ha firmato per la McLaren, cosa che è stata confermata martedì.

"Sono entusiasta di partire con il McLaren Formula E Team. Entrare a far parte di una squadra con un'eredità e un prestigio così grandi come la famiglia McLaren Racing è una sensazione speciale", ha dichiarato Bird.

"Sappiamo che c'è del lavoro da fare in vista della Season 10, per assicurarci di arrivare dove vogliamo, cioè in testa alla classifica della Formula E".

"Mi sento benissimo a far parte del team e non vedo l'ora di iniziare i preparativi per la stagione, sono super motivato e spinto a raggiungere il successo con la squadra nella Season 10".

La McLaren è entrata in Formula E dopo aver sostanzialmente rilevato lo slot della Mercedes, con il costruttore tedesco che si è ritirato dal campionato dopo aver conquistato due titoli team e due titoli piloti con Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne.

Sam Bird, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6 leads Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04 Photo by: Andrew Ferraro

Il britannico Jake Hughes ha impressionato nella sua stagione di debutto con la McLaren, conquistando due pole position e chiudendo al 12° posto nella classifica piloti, con otto punti di vantaggio su Rast, che ha ottenuto l'unico podio della squadra con il terzo posto a Diriyah.

La scorsa settimana è stato confermato che Hughes ha rifirmato con la McLaren, mentre Rast lascerà la squadra dopo una sola stagione insieme

Zak Brown, CEO di McLaren Racing, ha dichiarato: "È un piacere dare il benvenuto a Sam nella famiglia McLaren Racing".

"Durante la sua permanenza in Formula E, Sam ha dimostrato di essere un talento impressionante e siamo ansiosi di sfruttare la sua esperienza e le sue competenze per contribuire a portare il Team McLaren Formula E ad un altro livello nella stagione 10".

"Insieme a Jake, sono certo che avremo una delle coppie più forti sulla griglia della Formula E".