FE | Jake Hughes rinnova il contratto con la McLaren

Hughes si è unito alla McLaren dopo aver trascorso due anni con la Mercedes come pilota di riserva del costruttore tedesco, prima che la struttura fosse rilevata dalla McLaren in questa stagione.

Il britannico ha subito impressionato al suo debutto a Città del Messico, qualificandosi terzo e sfidando i primi prima di finire quinto.

Ha conquistato la pole nella sua terza uscita a Diriyah ed è partito di nuovo in pole a Monaco, dove ha condotto per un breve periodo prima di concludere al quinto posto, chiudendo la stagione al 12° posto nella classifica piloti.

"Sono davvero felice di rimanere con il Team McLaren Formula E per la Season 10", ha dichiarato Hughes. "La squadra è stata la mia casa per diversi anni e ne ho amato ogni minuto".

"Abbiamo avuto una stagione un po' con alti e bassi, ma ho avuto molti punti di forza personali che spero di sfruttare il prossimo anno con il team e di lottare per vittorie e podi, che non ho dubbi che saremo in grado di raggiungere insieme. Non vedo l'ora che arrivi la season 10".

Hughes ha anche stabilito un record mondiale prima del round conclusivo della stagione di Londra, quando ha registrato il primato di velocità su terra al coperto utilizzando una versione appositamente modificata della vettura Gen3 in un testa a testa con Lucas di Grassi.

Jake Hughes, McLaren Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Sono entusiasta di poter annunciare che continueremo il nostro rapporto con Jake", ha aggiunto il team principal della McLaren, Ian James.

"Anche se non abbiamo mai avuto dubbi sulle sue prestazioni, ha impressionato il team e l'intero paddock con una grande stagione da rookie. L'impegno di Jake nei confronti della squadra e della Formula E è eccezionale".

Se oggi la McLaren ha confermato che Hughes rimarrà con la squadra anche nel 2024, martedì ha annunciato che René Rast lascerà la squadra dopo una sola stagione insieme.

Il tre volte campione del DTM ha faticato durante la stagione di quest'anno, ottenendo un solo podio a Diriyah e finendo otto punti dietro a Hughes nella classifica piloti.

In un comunicato del team si legge che: "René è stato parte integrante dei successi e degli apprendimenti del team nella sua prima stagione come McLaren Formula E Team".

"René ha preso la difficile decisione di perseguire altre opportunità ed il team sostiene pienamente la sua decisione. Non potremo mai ringraziarlo abbastanza per tutto quello che ha fatto per la squadra nell'ultimo anno".

Sebbene la McLaren non abbia ancora confermato la presenza di un secondo pilota, si ritiene che il britannico Sam Bird sarà annunciato a breve, dopo aver perso il suo posto alla Jaguar a favore di Nick Cassidy.