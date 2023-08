FE | A Londra è stato testato il nuovo volante standard

Il 2023 ha rappresentato un anno di svolta per la Formula E con il debutto della Gen 3, la monoposto di nuova generazione che ha portato diverse novità all’interno della categoria totalmente elettrica.

Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda il sistema di rigenerazione, ben più complesso rispetto al passato, dato che su ogni auto, oltre al classico motogeneratore sull'asse posteriore, ne è presente uno anche sull’asse all'anteriore da 250 kW. Ciò ha consentito di raddoppiare la capacità rigenerativa rispetto alla Gen 2, per un totale di 600 kW, aprendo le porte a differenti modalità di gara.

Tra le novità avrebbe dovuto esserci anche il pit stop di ricarica rapida che, in circa trenta secondi, avrebbe dovuto fornire un quantitativo di energia di 4kWh utile ad attivare l’Attack Charge, ovvero un periodo di tempo prestabilito in cui il pilota avrebbe potuto utilizzare un quantitativo di energia superiore, un po’ come avviene con l’Attack Mode.

Tuttavia, questa nuova modalità non ha fatto ancora il suo debutto ed è stata rimandata con tutta probabilità alla Season 10 nel 2024, anche se sarà necessaria l’approvazione da parte della Federazione e di tutti i team. Ma l’Attack Charge non è stata l’unica novità che non ha fatto il proprio esordio con le monoposto di nuova generazione. Ad esempio, quest’anno vi si sono stati dei problemi anche con i LED che fino alla scorsa stagione indicavano l’attivazione del boost di potenza: durante il 2023 la Federazione ha cercato una soluzione temporanea con i propri partner ma, dopo la pausa, si dovrebbe giungere a qualcosa di definitivo.

Il volante utilizzato nella stagione 2023 di Formula E, inalterato da anni. Photo by: Gianluca D'Alessandro

Con la terza generazione di vetture avrebbe dovuto fare il proprio debutto anche un nuovo volante standard. Infatti, nel corso degli anni la serie elettrica si è sempre avvalsa di un volante standard per tutti i team realizzato dall’azienda XAP, per altro condiviso con altre categorie come Formula 2 e Formula 3. Quello che i piloti di Formula E hanno utilizzato fino al termine di questa stagione è infatti tutt’ora in uso nella serie cadetta, mentre la Formula 3 si è già spostata sul nuovo modello.

Il nuovo volante avrebbe dovuto fare il proprio debutto anche in Formula E all’inizio della Season 9, tanto che diversi piloti hanno già avuto modo di provarlo al simulatore e in alcune sessioni di test privati per lo sviluppo della nuova Gen 3. Anche in questo caso, però, si è poi deciso di posticiparne l’esordio di un anno, rimandando il tutto al 2024.

Un primo test comune è stato effettuato circa una settimana fa, durante lo shakedown dell’ultima tappa del mondiale che si è appena concluso, ovvero nella sessione del venerdì che precede la prima sessione di prove libere. Per il resto del weekend, invece, i team hanno potuto girare con la vecchia versione, in modo da non inserire un elemento di imprevedibilità in un appuntamento decisivo per l'assegnazione di entrambi i titoli iridati.

Il nuovo volante standard testato durante lo shakedown dell'ePrix di Londra Photo by: Porsche

I piloti hanno così avuto l’opportunità di prendere confidenza con l’impugnatura modificata e il nuovo design, entrambi rivisti rispetto alla precedente generazione. Inoltre, il test ha dato modo anche alla FIA e ai team di verificare che i sistemi di comunicazione, di collegamento e i relativi software funzionassero come previsto, in modo da avere il tempo di risolvere eventuali problemi durante la sosta estiva.

Il nuovo volante presenta una forma leggermente differente rispetto al passato, con una nuova disposizione dei pulsanti, il che darà maggiori opzioni di configurazione alle squadre. Inoltre, nella parte bassa sarà presente un nuovo manettino in cui è inglobato un piccolo schermo che, ad esempio, in Formula 3 non viene utilizzato. Nella parte posteriore sono state modificate anche le dimensioni dei paddle, incluso quello necessario per l'attivazione della fase di regen prima della staccata.