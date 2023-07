FE | DS Penske mantiene la sua posizione in classifica

Sabato pomeriggio a Londra, la posta in gioco era molto diversa per ogni squadra.

Sul terreno di casa e di fronte ai propri tifosi, Jaguar ed Envision Racing, in lizza per il titolo, avevano aspettative molto alte. Per Porsche, era necessaria una prestazione perfetta per rimanere in lizza per il campionato costruttori, mentre Andretti, il team clienti del costruttore tedesco, aveva Dennis in lotta per la corona piloti.

DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport puntavano a mantenere le loro posizioni. Dopo un turno di osservazione nelle prove libere del venerdì pomeriggio, come di consueto, per limitare i rischi legati al fatto che la pista utilizzata non è un circuito permanente, le due DS E-TENSE FE23 di Vergne e Stoffel Vandoorne hanno iniziato a segnare tempi migliori.

Nei gruppi di qualificazione, JEV ha mancato l'accesso ai quarti di finale per soli due decimi di secondo. Anche Stoffel Vandoorne ha perso un posto nelle fasi finali delle qualifiche, ma ha dovuto vedersela con la Jaguar di Mitch Evans nelle semifinali. In realtà, è stato il neozelandese a vincere le qualifiche, prima di retrocedere in 6a posizione per scontare la penalità in griglia che gli era stata inflitta a Roma.

Una gara altamente tattica e caotica

Partiti 7° e 13° in griglia, Vandoorne e Vergne sono stati inizialmente coinvolti nel traffico. In testa, l'Envision Racing ha potuto contare sulla studiata lentezza di Sébastien Buemi per consentire a Nick Cassidy di attivare comodamente la sua modalità di attacco e cercare di estendere il suo vantaggio sul gruppo senza consumare troppe energie.

Evans è stato molto aggressivo e sapeva di giocarsi punti importanti.

Nei primi giri, Vandoorne ha colpito una Maserati che gli ha chiuso la porta in faccia nel tentativo di sorpasso.

Stoffel Vandoorne, DS Penske Foto di: Joao Filipe / DPPI

Alcuni piloti hanno poi avuto problemi nell'attivare la loro modalità di attacco, mentre il leader del campionato Jake Dennis è rimasto in una battaglia tesa.

Nel team DS Penske, Vandoorne è rimasto nella top 10, ma Vergne è stato costretto al ritiro per un problema tecnico.

Davanti, Evans ha condotto una gara intensa, ma Cassidy è stato costretto ai box dopo una collisione con il compagno di squadra Buemi... un duro colpo per l'Envision Racing.

Il resto della gara è stato complicato da seguire, a causa di una serie di comportamenti "al limite" in un ambiente ristretto. Dopo due bandiere rosse, Evans ha vinto la prima gara del weekend davanti a Dennis, che si è così assicurato la sua prima corona mondiale su una monoposto elettrica. Buemi si è classificato terzo.

La gara di domenica deciderà il campione costruttori, con i punti ancora in palio per l'onore e la storia tra i marchi della Formula E. Il team franco-americano DS Penske sarà presente per consolidare ancora una volta la sua posizione e concludere la stagione in bellezza.