FE | Jaguar e Evans rinnovano con un contratto pluriennale

Evans ha corso con Jaguar da quando sia lui che il marchio britannico sono entrati a far parte del campionato full electric nel 2016, e il nuovo contratto del neozelandese è destinato a diventare la più lunga partnership tra un pilota ed una squadra sulla griglia.

Durante i sette anni di permanenza nel team, il 29enne ha conquistato 10 vittorie, quattro delle quali in questa stagione, nella quale si è classificato terzo dietro al campione Jake Dennis e al connazionale Nick Cassidy.

"Essendo stato con Jaguar TCS Racing dal 2016, è stata una scelta naturale quella di continuare la nostra partnership di successo insieme", ha detto Evans.

"Abbiamo vissuto momenti incredibili negli ultimi sette anni e non vedo l'ora di scrivere il nostro prossimo capitolo insieme. Sono orgoglioso di correre per Jaguar e di fare la mia parte con il team nella strategia Reimagine di JLR".

Mentre Evans ha mancato di poco il titolo piloti quest'anno, dopo essersi classificato secondo nella stagione precedente, la Jaguar è stata battuta nel titolo squadre dal team clienti Envision Racing.

James Barclay, team principal di Jaguar, ha dichiarato: "È assolutamente un piacere confermare che Mitch rimane un elemento chiave del Jaguar TCS Racing per il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E 2024 e oltre".

"Mitch è stato uno dei membri fondatori del team da quando Jaguar è tornata alle corse nel 2016 ed ora è uno dei piloti più longevi nella storia di Jaguar. Il fatto che il nostro futuro rimanga insieme per un nuovo capitolo è un riconoscimento di cui siamo entrambi orgogliosi".

"Mitch ha dimostrato più volte di essere uno dei piloti più talentuosi al mondo, quindi siamo lieti che la nostra formidabile partnership continui. Non vedo l'ora di costruire sui successi che abbiamo ottenuto finora e di lottare insieme per altri campionati".

Evans (left) will remain with Jaguar Racing but Bird has left team

Photo by: Andreas Beil