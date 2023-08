FE | Porsche: c'è il reclamo formale per la penalità a Da Costa

Porsche ha formalmente presentato un ricorso contro la penalità di 3 minuti inflitta ad Antonio Felix Da Costa che ha tolto al pilota portoghese il podio ottenuto lo scorso fine settimana all'E-Prix di Londra, ultimo fine settimana di gara della stagione di FIA Formula E.

Il pilota della Casa tedesca era arrivato secondo nella prima delle due gare disputate nella capitale britannica dopo essere scattato dalla 17esima posizione in griglia e aver compiuto una bella rimonta.

Porsche, poco prima del termine della gara, era stata informata della penalità di 3 minuti a causa di un'infrazione tecnica. Secondo i commissari, infatti, la pressione minima degli pneumatici sulla monoposto di Felix Da Costa sarebbe stata inferiore al consentito.

Dopo la gara, il pilota ha dichiarato che la penalità era arrivata per via di una foratura lenta causata da un detrito, accusando i commissari di non essere "bravi a sufficienza".

Porsche ha sostenuto il proprio pilota presentando prima un'intenzione di appello subito dopo la gara e questo ha dato alla squadra 96 ore di tempo per presentare una protesta formale, cosa che ha fatto nella giornata di oggi.

Il comunicato ufficiale diramato da Porsche dice: "Oggi possiamo conferare che l'appello ufficiale contro la decisione numero 10 dei commissari di gara è stato presentato entro il periodo di preavviso".

"Antonio ha subìto una foratura lenta a causa di detriti in pista. Questo ha fatto sì che la pressione del suo pneumatico anteriore destro scendesse al di sotto del minimo prescritto".

"Il danno si è verificato per via di una causa esterna. Non è stata colpa nostra", prosegue il comunicato di Porsche. "Per noi questa decisione è incomprensibile e inaccettabile. La nostra principale preoccupazione è la parità di trattamento nello spirito dello sport".

"A causa del procedimento in corso, non rilasceremo ulteriori dichiarazioni sull'accaduto fino a quando non sarà stata presa una decisione definitiva da parte dell'ICA (International Court of Appeal)".

Se Porsche dovesse riuscire a ribaltare la decisione dei commissari, finirebbe davanti al team cliente Andretti Autosport nella classifica dei team. Da Costa guadagnerebbe posizioni nella classifica piloti, passando dall'attuale nona posizione alla quinta finale.