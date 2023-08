WEC | Frijns nuovo pilota ufficiale BMW per i test LMDh

Robin Frijns è un nuovo pilota ufficiale di BMW M Motorsport, come annunciato oggi dalla Casa tedesca che lo coinvolgerà nei test di sviluppo della sua LMDh in ottica 2024.

Dopo aver abbandonato Audi Sport, il 31enne olandese quest'anno ha scelto di continuare i suoi impegni nel FIA World Endurance Championship con il Team WRT in Classe LMP2, sperando in un possibile passaggio al marchio bavarese.

La squadra diretta da Vincent Vosse è infatti quella di riferimento scelta da BMW per schierare il prossimo anno nella massima serie endurance la M Hybrid V8 LMDh e con l'ingresso di Frijns nello schieramento dei piloti ufficiali cominciano a delinearsi anche i ruoli dei conduttori passati al Costruttore di Monaco.

L'olandese diventa il 22° pilota ufficiale di BMW M Motorsport e si aggiunge ad una serie di colleghi ex-Audi, quali ad esempio René Rast, che una volta capite le scelte dei Quattro Anelli di abbandonare il programma LMDh in favore dell'ingresso in F1 hanno subito cambiato aria per avere una chance.

#25 BMW Team RLL BMW M Hybrid V8: Connor De Phillippi, Nick Yelloly Photo by: Art Fleischmann

"È fantastico tornare in BMW M Motorsport dopo tanti anni, nel luogo in cui tutto è iniziato per me in Formula BMW Europe", sottolinea Robin, che diede il via alla sua carriera proprio con questa Casa.

"Non vedo l'ora di affrontare le nuove sfide, che includeranno la partecipazione al programma di test per l'ingresso nel WEC nel 2024 con la BMW M Hybrid V8".

"La prospettiva di guidare questa vettura e di entrare a far parte di una nuova era d'oro dell'automobilismo è una grande motivazione".

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport: "Con la sua versatilità e grande esperienza nelle gare di prototipi, Robin Frijns è un'aggiunta fantastica alla nostra squadra di piloti ufficiali".

"Inizialmente sarà coinvolto nel programma di test con la BMW M Hybrid V8 per il WEC. Conosce molto bene la squadra e la serie, e può sicuramente dare un contributo prezioso per una preparazione di successo per la stagione 2024".

"Uno sguardo ai suoi precedenti successi dimostra che è anche un ottimo pilota GT. Tuttavia, prenderemo una decisione in merito ad eventuali suoi impegni in gara in un secondo momento. Prima di tutto, siamo molto contenti di averlo con noi nella famiglia BMW M Motorsport".

Con Frijns la BMW va a riempire un'altra casella dei suoi rappresentanti nel mondo delle corse GT e prototipi e, di conseguenza, allontana l'ipotesi che qualcuno aveva ventilato nei giorni scorsi dell'ingaggio di Raffaele Marciello, destinato quindi sempre più ad impegni con Lamborghini Squadra Corse, come avevamo già documentato a seguito delle voci.