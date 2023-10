FE | Jaguar si presenta per la Season 10: "Puntiamo al titolo"

Dopo DS Penske tocca alla Jaguar togliere i veli sulla vettura che affronterà la stagione 2024 di Formula E, che prenderà il via tra poche settimane con i test collettivi a Valencia.

Nella giornata di martedì, infatti, il team britannico ha svelato la sua monoposto per il prossimo campionato che sarà a disposizione della nuova coppia formata da Mitch Evans e Nick Cassidy. La livrea è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla passata stagione, ma le novità più importanti sono quelle legate a ciò che c'è sotto il vestito, in particolare sul software che gestisce la monoposto.

"La scorsa stagione io e la squadra abbiamo vissuto insieme alcuni alti ma anche alcuni bassi, come accade spesso negli sport motoristici. Ottenere quattro vittorie è stato fantastico e il tra i primi tre nel campionato piloti è per me motivo di orgoglio. Il 2023 è stato un anno positivo, ma ovviamente ci ha fatto desiderare di più come squadra. Questo ci ha spronato per la prossima stagione e sono determinato a lottare di nuovo per il titolo. Ci sono andato vicino per diversi anni", ha spiegato il neozelandese, il quale fa parte della famiglia Jaguar ormai dal lontano 2016.

Nick Cassidy, Jaguar Racing Photo by: Jaguar Racing

Se per Evans si tratta di una conferma, per Cassidy si tratterà di una nuova avventura che lo porterà a sostituire Sam Bird, il quale ha lasciato la scuderia inglese in direzione McLaren. Per il neozelandese, il 2024 rappresenterà anche un'opportunità per dare nuovamente la caccia al titolo sfuggito nella passata stagione. Cassidy, al tempo in Envision, era infatti arrivato in lotta fino all'ultimo appuntamento del calendario a Londra, ma il ritiro nella prima delle due gare del weekend consegnò l'alloro iridato al rivale Jake Dennis.

"La scorsa stagione è stata la mia migliore performance in Formula E ed è stato incredibile portare la lotta per il titolo fino all'ultimo weekend. Entrare a far parte di Jaguar TCS Racing è davvero entusiasmante per me, e sono più affamato che mai. Non vedo l'ora di vedere cosa riusciremo a fare insieme Mitch quando scenderemo in pista a gennaio", ha aggiunto Cassidy.