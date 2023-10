FE | Porsche conferma Wehrlein e Da Costa per il 2024

Il puzzle è finalmente completo. Nella giornata di martedì Porsche è stata l'ultima squadra della griglia a rivelare ufficialmente la line-up per la stagione 2024, confermando la medesima formazione del campionato 2013.

A rappresentare il team tedesco saranno quindi ancora una volta i confermati Pascal Wehrlein e Antonio Felix Da Costa, i quali sono già stati compagni di squadra nell'ultima stagione in seguito al passaggio del tedesco dalla DS Techeetah alla Porsche in occasione dell'inizio della Gen 3.

Wehrlein fa parte del team Porsche di Formula E dal 2021 e ha guidato l'assalto al titolo del marchio tedesco nel corso della stagione conclusa a luglio, finendo quarto in classifica con le vittorie in Arabia Saudita (doppietta tra Gara 1 e Gara 2) e in Indonesia. Ad inizio campionato sembrava che Wehrlein fosse nelle condizioni di giocarsi effettivamente il titolo, grazie anche a un ottimo stato di forma della 99X Electric, ma la successiva crescita degli avversari e qualche prova sottotono lo ha escluso dalla lotta.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Il test di Valencia segna l'inizio della nuova stagione. Da settimane siamo impegnati nei preparativi e abbiamo già fatto degli stint al simulatore. Sono certo che abbiamo fatto ulteriori progressi. La scorsa stagione abbiamo imparato molto, e ora possiamo fare tesoro di quanto appreso. Per Valencia è importante essere ben preparati per poter svolgere il nostro programma di test senza problemi e ottenere ulteriori informazioni. Ci sono alcuni piccoli cambiamenti per la nuova stagione. Valencia ci aiuterà sicuramente a comprenderli appieno. Poi, potremo metterci al lavoro", ha raccontato Wehrlein.

Da Costa è invece arrivato in Porsche a inizio 2023 dopo la conclusione dell'esperienza con DS Techeetah, squadra con cui aveva vinto anche il titolo nel 2020. I due hanno così formato una delle coppie più interessanti della griglia di Formula E, anche se il portoghese è stato protagonista di una stagione fatta di alti e bassi, in cui si inseriscono l'acuto della splendida vittoria a Citta del Capo e i due podi ottenuti a Hyderabad e Portland.

Porsche inizierà i preparativi per il 2024 in occasione dei test pre-stagionali ufficiali di Valencia, in programma dal 24 al 27 ottobre, quando la Formula E. Oltre a dare la caccia al titolo piloti, l'obiettivo è anche quello di migliorare il quarto posto nella classifica a squadre, dato che Porsche ha concluso alle spalle del cliente Andretti.

"Non vedo l'ora di andare a Valencia. Il test è sempre molto interessante perché ci sono tutti i team e i piloti. Questo ci dà la possibilità di mostrare la nostra posizione rispetto alla concorrenza, di vedere dove siamo già forti e dove potremmo aver bisogno di fare qualche miglioramento. La preparazione per la stagione 10 sta andando molto meglio rispetto a quella della scorsa stagione. L'anno scorso ero nuovo nella squadra e mi stavo abituando alla macchina. Questa volta è tutto più facile. Ho sfruttato la pausa della Formula E per disputare gare di durata con la Porsche 963, trascorrere del tempo con la mia famiglia e i miei amici e prepararmi mentalmente e fisicamente per la nuova stagione", ha raccontato Da Costa.

Antonio Felix da Costa, Porsche Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

La casa tedesca ha dichiarato di aver sviluppato ulteriormente il sistema software della 99X durante la pausa della stagione, concentrandosi in particolare sul miglioramento delle prestazioni sul giro singolo. Sia Wehrlein che da Costa non sono riusciti a ottenere una sola pole nel 2023 e, per quanto spesso quantomeno uno dei due sia stato in grado di accedere alla fase a eliminazione diretta, in altre occasioni entrambi hanno trovato l'esclusione già nei gruppi. Diverse prestazioni di spicco, anche da parte dei piloti del team cliente Andretti, sono infatti giunte in rimonta.

"Abbiamo utilizzato questo periodo per analizzare a fondo la scorsa stagione. Abbiamo analizzato i nostri punti di forza e di debolezza per valutare il potenziale ancora da sfruttare del nostro pacchetto. Per quanto riguarda la decima stagione, la nostra priorità è stata quella di lavorare sull'ulteriore sviluppo del software per rendere le nostre quattro vetture 99X Electric ancora più competitive", ha dichiarato il direttore del programma Porsche FE Florian Modlinger.

"Un altro aspetto importante su cui abbiamo lavorato è stato quello di migliorare le nostre prestazioni in qualifica. Utilizzeremo il test di Valencia per continuare a prepararci sistematicamente e meticolosamente per la prossima stagione come costruttori e team. Il nostro obiettivo per il 2024 è mantenere le nostre buone prestazioni in gara e migliorare ulteriormente le qualifiche. Pascal Wehrlein e António Félix da Costa saranno affiancati da Gabriela Jílková a Valencia".

La FIA e la Formula E hanno infatti incluso anche i debuttanti nel programma di Valencia. Porsche farà quindi scendere in pista Gabriela Jílková per fare la sua prima esperienza con la Porsche 99X Electric.