WEC | Alpine spiega la rinuncia a Da Costa e Makowiecki per il Fuji, ma restano in squadra e tornare nelle prossime gare

Secondo i vertici di Alpine, da molto tempo erano in ballo le discussioni sulla possibilità di schierare equipaggi composti da due piloti nelle gare di 6h del FIA WEC, cosa messa in atto al Fuji questo fine settimana.

Il Costruttore francese ha suscitato grande scalpore all’inizio di questa settimana quando ha annunciato che Antonio Felix Da Costa e Frédéric Makowiecki non parteciperanno alla sesta prova del Mondiale 2026, lasciando il loro posto sulle A424 LMDh.

Sebbene non sia raro che le Case optino per formazioni a doppia coppia in Classe HYPERCAR – come dimostrato da Porsche, BMW ed Aston Martin nel corso degli anni – il cambiamento a metà stagione dell’Alpine ha sorpreso molti.

Tuttavia, il team principal, Philippe Sinault, ha chiarito che la decisione non è stata presa improvvisamente, ma che tutto ruota attorno ad una maggiore flessibilità strategica.

“Da molto tempo pensavo a una formazione con due piloti per una gara di 6h - ha dichiarato il francese a Motorsport.com - Dopo l’annuncio che la stagione si sarebbe conclusa con questo tipo di gare, abbiamo immediatamente preso in considerazione l’idea".

"Non l’abbiamo messa in pratica ad Austin a causa delle temperature elevate; non volevamo che i piloti avessero problemi fisici, perché non era facile. Ma subito dopo Austin, abbiamo deciso di provare questa opzione al Fuji, perché siamo davvero convinti che sia la migliore per ottenere buoni risultati".

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi, #36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins Foto di: Paul Foster

Il team ha quindi deciso internamente di passare a formazioni a due piloti per Fuji dopo la Lone Star Le Mans ad Austin del 6 settembre.

"Come potete immaginare, passare da una strategia a tre piloti ad una per due comporta un grande carico di lavoro per ingegneri, meccanici e così via. Quindi, dopo Austin, abbiamo comunicato internamente a tutti i diretti interessati, in modo da essere pronti in tempo per il Giappone".

Da Costa ha pubblicato un’immagine su Instagram che indicava che stava per imbarcarsi su un volo per il Giappone, prima di allontanarsi dall’aeroporto.

Alla domanda su quando gli fosse stato comunicato che non avrebbe corso a Fuji, Sinault ha risposto: "Contemporaneamente agli ingegneri e ai meccanici".

Sinault ha ammesso che sia il portoghese che il francese sono rimasti delusi al ricevere la notizia, aggiungendo però che non è stato facile decidere quali due dei sei piloti sarebbero stati esclusi dalla gara di Fuji.

"È sempre una decisione difficile quando si tratta di scegliere i piloti. Perché c’è un aspetto personale e umano. Ma è una nostra scelta e dobbiamo avere le idee chiare quando prendiamo questo tipo di decisioni".

Nessuna decisione su Barcellona e Monza

Dopo la tappa giapponese, il WEC tornerà in Europa per le ultime due gare a Barcellona e Monza. Sinault ha lasciato aperta la possibilità che Da Costa e Makowiecki tornino in squadra e portino a termine l'anno.

"Per essere chiari, Antonio e Fred fanno ancora parte della squadra. Innanzitutto, è davvero importante dirlo. Forse a Barcellona e Monza la formazione sarà diversa. E Antonio è sempre il benvenuto se vuole raggiungerci in Giappone. Ha fatto un buon lavoro, è bravo e ha ottenuto ottimi risultati. E fa parte della squadra".

Incalzato ulteriormente sulla data in cui la squadra deciderà la formazione dei piloti per Barcellona, ha dichiarato: "Per prima cosa, sceglieremo tra le due opzioni. Valuteremo se optare per equipaggi a due piloti o meno. Dopodiché, prenderemo una decisione, perché il lasso di tempo tra le due gare è davvero breve".