Nessun Joker Evo in arrivo per Porsche: "963 ancora forte, anche se in IMSA non siamo proprio contenti..."

La Battle on the Bricks di Indianapolis apre il gran finale di stagione dell'IMSA SportsCar Championship, ravvivando anche la grande sfida per i titoli, una sorta di chiodo fisso per Porsche Penske Motorsport.

Dopo i successi di Daytona e Sebring, le 963 hanno avuto un prosieguo di 2026 agrodolce, ma ancora con i giochi apertissimi. Quel che resta evidente è che la competitività delle LMDh del marchio tedesco non è mai stata messa in dubbio, seppur i vertici abbiano storto il naso in più di una occasione.

A tal proposito, Thomas Laudenbach ha incontrato i giornalisti - tra cui Motorsport.com - prima di volare ad Indianapolis, per difendere la scelta di correre solamente nella serie statunitense quest'anno, ma anche i propri interessi in una annata che non sempre lo ha trovato soddisfatto e d'accordo su quanto succede in pista e fuori.

#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr, Julien Andlauer Foto di: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

"Negli ultimi due anni abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere, ma oggi non siamo nella stessa posizione in cui ci trovavamo nel 2025. Ci tengo a dire che rispettiamo e apprezziamo moltissimo il lavoro che l’IMSA sta svolgendo nel dare una piattaforma così competitiva, non è un compito facile. Allo stesso tempo, però, sono fermamente convinto che per i tifosi, per noi come squadra e come Costruttore, serva una piattaforma trasparente, coerente e prevedibile in cui gareggiare. E nel 2026 non è sempre stato così", ha dichiarato il Vice Presidente Motorsport del Costruttore di Weissach.

"C’è senz'altro un margine di miglioramento, al momento non siamo soddisfatti al 100%, ma nulla è perfetto nel mondo. È importante continuare a mantenere un dialogo molto costruttivo con l’IMSA per rimettere le cose a posto, tornando ad avere una piattaforma competitiva, gare emozionanti e condizioni di parità. Il punto fondamentale è che dobbiamo lavorare su questo insieme a chi organizza".

"Non voglio fare paragoni, è una situazione diversa rispetto al WEC perché è gestito in altro modo. Chiaramente, non siamo contenti, ma qui ci sono colloqui regolari con l’IMSA e sappiamo che sta cercando di fare un buon lavoro per fornirci ciò che vogliamo. Il risultato non sempre può accontentare tutti, non è facile, ma è completamente diverso da quanto visto nel WEC".

Thomas Laudenbach, responsabile di Porsche Motorsport Foto di: Andreas Beil

E qui, inevitabilmente, il manager tedesco ha dovuto affrontare la questione Mondiale, che al momento rimane un capitolo chiuso, ma non definitivamente, come già specificato tempo addietro.

"Oggi è estremamente difficile giudicare dall’esterno perché non abbiamo più le stesse informazioni di quando vi partecipavamo. Il mio commento è limitato alle gare viste in TV da semplice spettatore e, senz'altro, ho notato alcuni cambiamenti, con gare che non sono state affatto male. A Le Mans il livello di competizione è stato molto alto, considerando che questa è probabilmente la gara più difficile da affrontare. Ma non ho molto altro da aggiungere perché non si tratta solo di ciò che si vede in TV o in pista".

"Pur seguendo con attenzione tutto ciò che accade, abbiamo comunque deciso di non partecipare al WEC, ma non significa assolutamente che Porsche abbia voltato le spalle a Le Mans. È una gara straordinaria e penso sia molto chiaro che ne seguiamo ogni sviluppo. Siamo al tavolo delle trattative fornendo il nostro contributo per stilare le regole 2030".

"Stiamo andando nella giusta direzione e dobbiamo vedere quale sarà il risultato. Questo non significa che torneremo nel breve termine, ma stiamo sicuramente valutando la questione. Siamo lieti di partecipare alle discussioni mettendo a disposizione la nostra esperienza su aspetti sportivi e tecnici, vedremo cosa accadrà in futuro".

"Ma oggi, in IMSA, ci troviamo nella posizione in cui possiamo ancora vincere delle gare. Ho sentito troppo spesso la parola 'frustrazione'; in alcune situazioni può essere stato così, ma ci troviamo in un ambiente professionale e non mi va di parlarne troppo. Continuiamo semplicemente a fare tutto il possibile e nel migliore dei modi, senza sbagliare, adottando la strategia giusta e schierando i piloti migliori. Ci concentriamo su questo, che è ciò che ci spinge ad andare avanti".

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Laurens Vanthoor, Kevin Estre Foto di: Lumen for IMSA

Laudenbach ha poi sottolineato che nelle prossime gare, a cominciare da Indianapolis che si terrà nel fine settimana del 18-20 settembre, l'obiettivo dell'intera squadra è quello di prendere il massimo dei punti per poter mettere le mani sul titolo, senza accontentarsi di chiudere con il prestigio dei singoli successi.

"Se dovessi scegliere tra gare endurance e la vittoria assoluta, sceglierei l'assoluta, senza dubbio. Portarsi a casa una corsa è molto importante perché sappiamo che quelle di durata sono anche le più difficili e prestigiose, come Daytona, Sebring, Road Atlanta e così via. Ma oltre a quello, puntiamo anche al titolo, perché non è che non vale nulla".

"Ribadisco, con l'IMSA il dialogo c'è, basandoci sui dati che abbiamo in mano. Fino ad un certo punto siamo d’accordo, ma c'è ancora ampio margine di interpretazione ed è ovvio che le decisioni finali dipendono interamente dall’IMSA. È qui che non siamo coinvolti, ma noi possiamo basarci su ciò che vediamo in pista, di più no".

"Abbiamo decisamente intenzione di essere in griglia nel 2027 e, per il momento, non c’è motivo di ipotizzare uno scenario diverso. Porsche Penske Motorsport ha in programma di disputare l’intera stagione cercando di vincere il campionato, grazie ad una vettura molto veloce. Quindi, aspettatevi di vederci in griglia a Daytona nel 2027, poi però non voglio sbilanciarmi sul resto perché non è il momento".

#5 JDC-Miller MotorSports Porsche 963: Tijmen van der Helm, Laurin Heinrich, Kaylen Frederick Foto di: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Quest'anno la 963 è stata aggiornata spendendo il terzo e quarto Joker Evo, il che ha aiutato sotto alcuni aspetti. I test, nel frattempo proseguono, ma Laudenbach per ora ha escluso ulteriori novità o aggiornamenti in arrivo.

"Stiamo lavorando per ottimizzare l’intero pacchetto nei limiti consentiti, ma non c’è un grande aggiornamento in arrivo. Niente di simile a quanto introdotto quest’anno e che ha reso la nostra vettura più veloce di 3 secondi rispetto a tutte le altre".

"Il nostro approccio è questo e non ci fermiamo mai, continuiamo a cercare di ottimizzare e migliorare ogni minimo dettaglio per comprendere meglio la vettura; continuiamo ad andare avanti perché sappiamo che nelle corse bisogna sempre lottare sul filo dei millesimi".

"Inoltre, abbiamo anche in pista il modello vecchio della JDC-Miller Motorsports, il fatto che possa esserci anche il prossimo anno nella medesima configurazione è una decisione che spetta sicuramente all’IMSA. Per quel che ci riguarda, fintanto che avremo ricambi a sufficienza, saremo lieti di fornire a JDC le specifiche del 2025. A noi, comunque, va bene".

Jonathan Diuguid, amministratore delegato di Porsche Penske Motorsport Foto di: Shameem Fahath

Anche l'AD di PPM, Jonathan Diuguid, è intervenuto parlando prima della situazione legata al WEC, poi analizzando quella dell'IMSA dove, come detto, qualche difficoltà è emersa.

"Come ha detto Thomas, la situazione è difficile da valutare, perché l’unico momento in cui si ha un vero termine di paragone è quando si è lì con la vettura e si partecipa al campionato, e si conoscono il proprio livello di prestazione e ciò che si può controllare. Ho visto la gara del COTA, dove avevamo vinto per l'ultima volta nel 2025. L’unico motivo per cui la Ferrari ha vinto è perché la Porsche non c’era. Magari, la prossima volta, ci daranno una lezione..."

"Scherzi a parte, il nostro team continua a giocarsela a livelli elevati, ma ci è mancata un po’ di competitività. Parlo da ingegnere e la realtà è che una 963 non conquista la Pole Position da inizio 2024; non riusciamo a mostrare prestazioni in Qualifica migliori rispetto ai nostri rivali, quindi ci siamo concentrati su ciò che possiamo controllare, ovvero la gestione della gara".

"E qui abbiamo dimostrato di saperlo fare ad un livello molto alto. L’affidabilità della 963 è stata fantastica, come emerso chiaramente a Daytona e a Sebring, grazie alle nostre prestazioni in quelle occasioni. Ma quando si tratta delle gare Sprint, ci manca un po’ di passo. Tutta la squadra sta lavorando con grande impegno, quando facciamo le cose per bene e tutto va per il verso giusto, possiamo lottare per vittorie e podi, come già dimostrato. Questo resta l'obiettivo anche per la fine della stagione".

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Felipe Nasr Foto di: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

La tappa di Indianapolis vedrà la Porsche schierare sempre la coppia Nasr/Andlauer a bordo della vettura #7, mentre ha lasciato un po' di sorpresa tutti gli addetti ai lavori nella scelta riguardante la #6: con Kévin Estre finito nel mirino della Direzione Gara per l'incidente avvenuto a Road America - dove il francese ha ricevuto un pesante avvertimento, definito 'probation' - il Casa di Stoccarda ha invece optato per rinunciare a Laurens Vanthoor e chiamare Laurin Heinrich, il quale è in piena corsa per il titolo dopo le ottime cose fatte anche con JDC-Miller MotorSports. Diuguid ha spiegato la situazione.

"Abbiamo avuto discussioni intense con l’IMSA durante l’intero processo. Kévin è un pilota ufficiale Porsche dalla grande esperienza, agguerrito, ma mai coinvolto in incidenti di cui fosse responsabile o protagonista di penalità, fino a quanto accaduto a Road America. Questo va detto, non è uno con precedenti alle spalle. La sanzione è severa? Sì, lo è. Ritengo che, da un certo punto di vista, l’IMSA stia cercando di dare un esempio, cosa che è nel suo diritto fare. Ma siamo nel mondo delle corse e il nostro obiettivo è cercare di ridurre l'impatto e il controllo su determinate dinamiche".

"Loro hanno dei propri obiettivi da perseguire, ma le nostre vetture hanno sempre dimostrato di gareggiare in modo estremamente corretto per tutta la stagione, indipendentemente dal fatto si sia verificato un errore o un incidente di notevole entità. Nessuno di noi avrebbe voluto che accadesse, dato che ha avuto ripercussioni anche su Kévin e il suo equipaggio".

"Abbiamo quindi preso alcune decisioni sulla scia di quanto accaduto; non credo fosse una mossa mirata contro la Porsche, Kévin o contro qualcuno in particolare. Come detto, la vedo come prerogativa dell’IMSA, che vuole lanciare un messaggio. I colloqui e i confronti proseguiranno, sappiamo come andare avanti, ed è su questo che concentreremo la nostra attenzione".

"Per quel che concerne le formazioni, sono discorsi già affrontati in passato, per Daytona, Le Mans e altri grandi eventi. Le decisioni sono state prese in maniera coerente. Il programma giovani e quello degli ufficiali di Porsche sono tra i migliori nel settore, scegliamo tra vincitori di gare, Campioni e persone di grande esperienza, non solo basandoci sulle prestazioni".

"Nel caso di Laurin, è legato all’attuale classifica. Purtroppo la #6 non ha avuto l’anno che sperava e ha subito l'incidente a Road America, dove stava lottando per il podio. Kévin e Laurens non hanno più la possibilità di vincere il campionato piloti. Laurin ha corso con il team ufficiale a Daytona e Sebring, poi ha fatto un lavoro straordinario con JDC-Miller conquistando vittorie e podi in numerose gare, è ancora in lizza per il titolo, così come Jack Aitken in Cadillac".

"Abbiamo colto l’occasione per inserire Laurin ad Indianapolis sulla #6, ma in realtà la sua presenza era già prevista per Road Atlanta. Non abbiamo nulla contro Vanthoor o JDC-Miller, i quali hanno offerto prestazioni di altissimo livello. È la formazione che abbiamo dovuto mettere in campo per darci le migliori possibilità di aggiudicarci il Campionato Piloti".

"Laurin si è dimostrato estremamente professionale durante tutte le discussioni e ha offerto prestazioni di altissimo livello nel corso dell’anno. Questo dimostra la forza del programma di crescita per i piloti Porsche e gli investimenti fatti su di loro, dal GT ai prototipi".