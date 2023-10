FE | DS Penske si veste di nero e oro per la stagione 2024

Mancano poche settimane all’inizio dei test di Formula E a Valencia e, come consuetudine, i team iniziano a rivelare le proprie livree in vista della nuova stagione. La prima a togliere i veli sulla vettura per la Season 10 è stata DS Penske, che ha scelto una livrea cromata per risaltare ancor di più in pista.

La colorazione nero e oro rimane molto simile a quella della passata stagione, ma con un effetto cromato e una nuova forma vettoriale sulle fiancate che racchiudere anche il partner DS Automobiles.

Al volante delle due vetture ci saranno ancora una volta i confermati Jean-Éric Vergne, due volte campione di Formula E proprio con DS come partner, e Stoffel Vandoorne, iridato nel 2022. Il pilota francese e quello belga hanno già gareggiato assieme nel corso del campionato da poco concluso, formando una delle formazioni più forti della griglia.

Tuttavia, nonostante le alte aspettative, il 2023 di DS Penske non ha portato i risultati sperati. 163 punti, una pole, una sola vittoria, conquistata nell’appuntamento inaugurale a Hyderabad in India con una bella difesa, tre podi in totale e un quinto posto assoluto nella classifica riservata ai team che ha lasciato l’amaro in bocca. La squadra si aspettava infatti di poter lottare per entrambi i titoli, ma ha pagato diversi aspetti, tra cui un Powertrain che non si è rivelato all’altezza di quello dei rivali, in particolare Porsche e Jaguar. L’obiettivo per il nuovo anno è ora quello di tornare a lottare per le posizioni di vertice.

Livrea DS Penske Photo by: DS Automobiles

“Il lancio della nuova livrea inaugura l'inizio della stagione e accende in tutti la passione e il desiderio di dare il 110%. Credo che questo design, così come la squadra, sia un ottimo esempio di come non smettiamo mai di andare avanti, non ci accontentiamo mai. Sarebbe facile riproporre la stessa livrea della stagione 9, ma questo non è il nostro approccio e non lo è mai stato. La livrea, così come la squadra, migliora di anno in anno. Non vedo l'ora di affrontare i test pre-stagionali a Valencia”, ha spiegato Jay Penske, Team Principal.

“Svelare il nuovo look della vettura è sempre un momento emozionante dell'anno per il team e condivido l'entusiasmo di tutti. Questa livrea è senza dubbio più moderna, più dorata. Ma soprattutto è un punto di riferimento nel calendario pre-stagionale, siamo a due settimane dai test ufficiali di Valencia, tutto il team si è preparato duramente per questo evento e non vedo l'ora di iniziare!", ha aggiunto Vergne, ricordando l’appuntamento con i test prestagionali che prenderanno il via in Spagna il prossimo 24 ottobre.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il compagno di squadra, Stoffel Vandoorne: ”Mi piace questa nuova livrea, sembra veloce e aggressiva! Ci avviamo verso una nuova stagione e il nostro obiettivo finale è quello di fare buone prestazioni e tornare a conquistare punti. Gareggiare in testa richiede resilienza, duro lavoro e determinazione, non lascerò nulla di intentato per inseguire ogni millisecondo e riportare la nostra auto nera e oro davanti a tutti!".