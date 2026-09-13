IGTC | La Porsche 'Bushi Rex' di AO-Absolute domina la 1000km di Suzuka

Un vecchio Samurai venuto dal passato per difendere la patria e vincere la 1000km di Suzuka: possiamo riassumere così il successo ottenuto dalla Porsche di AO Racing by Absolute nella gara da 6h30' valida come penultimo evento dell'Intercontinental GT Challenge.

La 911 #8 con l'inedita livrea dedicata all'antenato del dinosauro 'Rexy' si è imposta grazie alla superlativa prova di Laurin Heinrich, Alessio Picariello e Julien Andlauer, che hanno meritatamente colto il trionfo passando al comando a circa metà gara e poi lasciando briciole ai rivali.

Tanto per cambiare, il Dipartimento Tecnico di SRO Motorsports Group ha modificato il Balance of Performance prima della partenza, assegnando 20kg alle Mercedes, e 10kg a BMW, Ferrari e Ford, mentre Corvette e Lexus ne hanno persi rispettivamente 5 e 15.

La griglia di partenza, capitanata dalla Ford-Miedecke Motorsport by Team MPC #64 in Pole Position, ha visto scendere all'ultimo posto la Mercedes-Craft Bamboo Racing #77 (che già era sanzionata di tre posizioni) dopo essere stata trovata sottopeso nelle verifiche tecniche post-Qualifiche, mentre la Porsche 'Bushi Rex' si è vista retrocessa dal 4° al 6° posto in griglia. Tre caselle le hanno dovute scontare anche Mercedes-75 Express, Porsche-High Class Racing #86 e Corvette-Johor Motorsports JMR #2, con la BMW-WRT #69 che ne ha perse cinque.

Alla partenza ottimo spunto del poleman Dennis Olsen che ha tenuto a bada la minacciosa Porsche-Absolute #7 di Ayhançan Güven, pian piano raggiunto dalla 'Bushi Rex', mentre dalle retrovie è risalito velocemente Maxime Martin con la Mercedes #77. Problemi per la Porsche-EBM Giga Racing #61 che è dovuta rientrare ai box già dopo pochi giri, così come la Nissan-Runup Sports #360 unica presente in Classe AM.

La seconda ora ha visto Alessandro Ghiretti prendere il posto di Güven e uscire davanti alla Ford, ma Olsen ci ha messo poco a riconquistare la vetta della classifica, prima che la gara subisse una breve neutralizzazione con Full Course Yellow per un'uscita di pista della BMW-WRT #89 di Ruan Cun Fan (colpito dalla Porsche-Herberth di Alfred Renauer, poi sanzionato con 10" di Stop&Go), a slittare sull'erba bagnata senza riuscire a riguadagnare l'asfalto.

Guai anche per Kenny Habul, costretto a riportare la Mercedes-75 Express #75 ai box con danni nella parte anteriore dopo un'uscita alla 130R, alzando bandiera bianca anzitempo.

Peggio è andata alla Porsche-Okazaki Nine Racing #18 che prima si è presa un Drive Through per un contatto con un rivale al via e poi, con Hiroaki Nagai in uscita dai box, è finita in testacoda coinvolgendo l'incolpevole Ferrari-Maezawa #555 che Yusaku Maezawa aveva appena preso dalle mani di Alessio Rovera come leader della Classe Bronze.

Qui è servito un Full Course Yellow con successivo ingresso della Safety Car a raggruppare tutti e ridare il via libera con 3h59' sul cronometro, accendendo gli animi con belle battaglia per le posizioni di vertice.

#8 AO Racing by Absolute, Porsche 911 GT3-R: Laurin Heinrich, Alessio Picariello, Julien Andlauer Foto di: SRO

In particolare, grande spettacolo lo ha dato Heinrich con la Porsche 'Bushi Rex', che ha superato la Ford di Christopher Mies prendendo il comando delle operazioni e allungando nei confronti di Dorian Boccolacci, capace nel frattempo di mettere la Porsche-Absolute #7 in seconda posizione, con la Corvette-Johor/JMR #2 a farsi minacciosa a sua volta verso la Mustang.

Takuro Shinohara ha invece dovuto fermare la Ferrari-Ponos #45 per un reset, ma rimanendo in lizza per la Top10. Non è andata meglio alla #60 di LM Corsa che si è beccata un Drive Through a causa di una infrazione commessa in regime di bandiere gialle (stessa penalità data alla Ferrari-Harmony #72), perdendo momentaneamente il primato in Classe PRO/AM.

Trascorsa metà gara, Heinrich ha sensibilmente guadagnato sulla Ford di Frédéric Vervisch, tornata seconda dopo un pit-stop lungo della Porsche #7 scesa quarta, lasciando il podio virtuale alla Corvette #2, con Mercedes #77 e Ferrari #45 sempre dietro.

Güven si è velocemente rifatto sotto alla Z06 guidata da Scott McLaughlin e a 97' dal termine, dopo averlo tallonato a lungo, lo ha scavalcato al tornantino riprendendosi il terzo posto, ma all'ultima sosta - avvenuta ad un'ora dal termine - altro rifornimento lento che è costato al turco il terzo posto.

La sfida con Catsburg si è rinnovata e alla fine il Campione DTM 2025 è tornato davanti all'olandese, inanellando una serie di giri velocissimi che avevano dato l'idea iniziale di poter portarsi in scia alla Mustang di Vervisch, salvo poi dover desistere e vedendo le posizioni congelate fino alla bandiera a scacchi.

Heinrich ha tagliato in festa il traguardo salendo sul gradino più alto del podio assieme a Picariello ed Andlauer, battendo per oltre mezzo minuto la Ford di Mies/Vervisch/Olsen, mentre Güven/Ghiretti/Boccolacci sono terzi con la Porsche #7, restano quarti Catsburg/Sims/McLaughlin e la Corvette-Johor/JMR #2.

In Top5 troviamo pure la Mercedes-Craft Bamboo #77 di Martin/Stolz/Ohta, seguita dalla Ferrari-Ponos #45 di Nonaka/Makino/Shinohara nel sestetto tutto di Classe PRO, con noni i loro rivali Yamauchi/Matsui/Sakaguchi, armati della Lexus #96 messa a punto dalla K-Tunes Racing.

Nonostante un Drive Through scontato a 10' dalla fine per un contatto con la Porsche #79, taglia il traguardo settima la BMW-WRT #69 di Harper/McIntosh/Thompson che si porta a casa la vittoria in Classe Bronze battendo le Porsche di Sturm/Li/Fjordbach (#86 High Class Racing) e R.Renauer/A.Renauer/Bohn (#91 Heberth Motorsport), rispettivamente al 7° e 11° posto assoluto.

In Top10 si piazza infine la Ferrari #60 della LM Corsa, autrice di un grande recupero grazie a Giancarlo Fisichella, Kei Nakanishi e Shigekazu Wakisaka che vanno a festeggiare l'affermazione in Classe PRO/AM.

Sul secondo gradino del podio del lotto, a debita distanza, troviamo la Corvette-Johor/JMR #99 di J.Ibrahim/A.B. Ibrahim/Green, terza dopo un bel recupero la BMW-KRC #10 di Lee/Farfus/Tomasoni, a beneficiare pure di una penalità di 30" inflitta alla Porsche-Tsunami RT #79 (Babini/Gaunt/Zelger) che ha pagato le infrazioni ai track-limits proprio nell'ultima ora, quando era sul podio virtualmente, scendendo quinta dietro alla Ferrari-Norik Racing #181 di Norik/Bamba/Tan.

IGTC - 1000Km di Suzuka: Classifiche Finali