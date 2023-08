FE | ABT Cupra nega che Vettel possa essere un'opzione

La ABT è tornata in Formula E nel 2023 grazie ad una partnership con Cupra, ma le cose in pista non sono andate come previsto, né per il team né per il marchio.

Se è vero che, dopo non essere riuscito a conquistare punti nei primi sette appuntamenti dell'anno, il team si è ripreso un po' nelle ultime gare, il fatto è che ha chiuso la stagione in fondo alla classifica dei team, con 21 punti, quasi quanti ne ha di distanza dalla Mahindra, che la precede in classifica con 39 punti.

Pochi giorni fa è stata confermata la partenza di Robin Frijns dal team, che tornerà alla Envision nel 2024 e diventerà anche un nuovo pilota ufficiale per BMW, in vista del progetto LMDh del marchio tedesco.

Non si sa ancora chi occuperà il posto lasciato vacante dall'olandese, ma il boss di ABT Cupra, Thomas Biermaier, ha lasciato intendere nelle scorse settimane che potrebbe ingaggiare "un pilota che vive in Svizzera ed è interessato all'ambiente".

Il primo nome che viene in mente è naturalmente quello di Sebastian Vettel, che vive in Svizzera con la famiglia, si è ritirato dalla Formula 1 e si è sempre impegnato per l'ambiente e per altre cause sociali.

A seguito delle voci generate, Biermaier ha ora smentito questi rumors. "Non ho mai fatto il nome di Vettel, sono stati i media a mettermelo in bocca", ha dichiarato a Motorsport-Total.com. "Ci sono altri piloti che vivono in Svizzera e corrono in modo sostenibile in categorie come l'Extreme E".

"Al momento abbiamo un posto disponibile. Abbiamo avuto un numero relativamente alto di candidature, il che è impressionante. La nostra situazione è molto migliore di quanto suggerisca la nostra ultima posizione in campionato", ha commentato.

Secondo le ultime notizie, ABT Cupra è chiaramente interessata a due nomi: quello del francese Adrien Tambay, campione ETCR nella stagione 2022, e del sudafricano Kelvin van der Linde, attuale pilota DTM che ha già sostituito Frijns in squadra durante il suo infortunio.

"Sono nomi interessanti", ha detto Biermaier, che ha parlato anche di queste possibilità. "Sappiamo che Tambay ha una stretta partnership e collaborazione con Cupra. Lo stesso Kelvin fa parte della famiglia ABT", ha concluso.