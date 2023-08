FE | Nick Cassidy è un nuovo pilota di Jaguar Racing

Nick Cassidy in Jaguar Racing, è fatta. Il pilota neozelandese, vice campione di FIA Formula E nella stagione appena conclusa con il doppio appuntamento di Londra, ha firmato il contratto con il team britannico e sarà il nuovo compagno di squadra di Mitch Evans.

Cassidy, che ha perso il titolo nella sfida contro Jake Dennis, ha conquistato 4 vittorie nel corso della stagione 2023 tagliando per primo il traguardo a Berlino, Monte-Carlo, Portland e in una delle due manche di Londra.

L'ultimo successo ottenuto dal kiwi è stato molto importante per la sua ormai ex squadra, Envision Racing, che è riuscita a vincere il titolo dedicato alle squadra dopo essere arrivata a pari punti proprio con Jaguar Racing nell'ultimo round londinese.

Cassidy ha passato le ultime 3 stagioni a difendere i colori del team Envision, ma ora approda in Jaguar Racing prendendo il posto di Sam Bird. L'arrivo nel nuovo team non rappresenterà un salto nel buio in tutto e per tutto, perché nel triennio in Envision ha avuto modo di correre con i powertrain realizzati proprio da Jaguar.

"Sono entusiasta di entrare a far parte del team Jaguar Racing per il Mondiale FIA Formula E 2024 e non vedo l'ora di correre per la squadra, che ha una storia di grande successo nel motorsport", ha dichiarato Cassidy dopo l'ufficializzazione del suo ingaggio da parte di Jaguar.

Il finalista delle qualifiche Mitch Evans, Jaguar Racing, Nick Cassidy, Envision Racing Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

"La stagione appena terminata è stata la migliore della mia carriera nella serie, quindi non vedo l'ora di mettermi al volante della Jaguar I-Type 6 e di lottare per conquistare punti, podi e vittorie".

"Inoltre non vedo l'ora di avere Mitch (Evans) come compagno di squadra. Ci conosciamo da quando eravamo bambini e abbiamo corso l'uno contro l'altro per anni, quindi sono orgoglioso di correre assieme a lui e spero di continuare a mettere la Nuova Zelanda sulla mappa del motorsport".

A fare posto a Cassidy, come abbiamo avuto modo di scrivere, è Sam Bird. Il pilota britannico avrà però modo di continuare a correre nella serie tutta elettrica dedicata alle monoposto perché difenderà i colori della McLaren.

Tornando a Jaguar, il team britannico ha già messo in chiaro le cose per quanto riguarda il futuro del propri piloti. Non solo l'ingaggio di Cassidy, ma anche il prolungamento pluriennale di contratto di Mitch Evans arrivato nei giorni scorsi.

"Cassidy era molto desideroso di unirsi a noi e si è impegnato molto per perseguire questo obiettivo. E' molto bello avere un pilota di quel calibro che vuole unirsi a noi", ha dichiarato James Barclay, team principal di Jaguar Racing a Motorsport.com.

"E' ovvio che due dei tre piloti che hanno occupato le prime 3 posizioni nello scorso Mondiale difenderanno i nostri colori nel 2024. Credo che questo ci permetta di avere una formazione piloti molto forte e penso che, così come Mitch, entrambi abbiano un talento naturale e una voglia assoluta di vincere gare e lottare per i titoli".