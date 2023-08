FE | McLaren: René Rast lascia. Al suo posto arriverà Sam Bird

Il team NEOM McLaren di Formula E sta affrontando cambiamenti importanti in vista della prossima stagione di FIA Formula E, che dovrà annoverarla tra i grandi protagonisti sino all'ultimo E-Prix del prossimo calendario.

Oggi il team di Woking ha annunciato la separazione da René Rast, uno dei due piloti titolari che hanno difeso i colori della McLaren nella stagione 2023 della categoria dedicata alle monoposto completamente elettriche.

McLaren ha fatto sapere che Rast ha deciso di lasciare il team per cercare altre sfide nel motorsport. Il team stesso ha accettato e supportato la decisione del suo ormai ex pilota.

Questo è il comunicato stampa con cui McLaren ha ufficializzato l'addio di Rast: "Il NEOM McLaren Formula E Team annuncia che René Rast ha lasciato la squadra, concludendo così la stagione 2022/23 del Campionato mondiale ABB FIA Formula E".

"René è stato parte integrante dei successi e degli insegnamenti del team nella sua prima stagione come NEOM McLaren Formula E Team. René ha preso la difficile decisione di perseguire altre opportunità e il team sostiene pienamente la sua decisione. Non potremo mai ringraziarlo abbastanza per tutto quello che ha fatto per il team nell'ultimo anno".

Rene Rast, McLaren Photo by: Andreas Beil

"Detto questo, il team ha lavorato in background per assicurarsi la migliore formazione di piloti possibile per la stagione 10, e siamo entusiasti di annunciare a tempo debito la formazione completa di piloti per la stagione 2023/24 del Campionato mondiale ABB FIA Formula E. Grazie ancora, René: ci mancherai".

McLaren, come detto nel comunicato relativo all'addio di Rast, si prenderà tempo per annunciare la propria line up piloti per la prossima stagione di Formula E, ma sembra ormai fatta per l'approdo a Woking di Sam Bird.

Il pilota britannico ha lasciato Jaguar Racing - sostituito da Nick Cassidy, vice campione della serie - e si appresta a rimanere in Inghilterra proprio per prendere il posto di Renè Rast indossando la tuta color papaya.