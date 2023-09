FE | Andretti: ufficiale l'arrivo di Norman Nato per la Season 10

Un altro tassello del puzzle è ora al suo posto. La griglia di Formula E per la Season 10 continua a prendere forma grazie all'annuncio di Andretti, che nella giornata di martedì ha confermato l'arrivo di Norman Nato per il prossimo campionato dopo l'addio di Andre Lotterer. Si chiude così una delle vicende che ha attirato maggiori attenzioni negli ultimi mesi, dato che recentemente si era parlato anche di un possibile approdo di Felipe Drugovich, con cui ci sono stati effettivamente dei contatti, o Nyck De Vries.

Nato guiderà la Porsche 99X Electric clienti e affiancherà il campione del mondo in carica, Jake Dennis, il quale ha vinto il titolo nell'ultimo appuntamento di Londra lo scorso luglio. Il francese prenderà così parte alla sua terza stagione completa nella categoria elettrica dopo le avventure con Venturi nel 2021 e con Nissan nel 2023, a cui si è aggiunta una breve parentesi in Jaguar a fine 2022.

La sua avventura con Nissan si conclude dopo una sola stagione, in cui il miglior risultato è stato il secondo posto ottenuto nella penultima tappa a Roma, a cui si aggiungono diversi arrivi a punti nonostante un campionato piuttosto deludente da parte del marchio giapponese. I buoni risultati ottenuti sul finale hanno comunque aiutato Nissan a superare il suo team cliente McLaren nella costruttori, assicurandosi anche un piazzamento tra i primi dieci nella classifica piloti.

Norman Nato, Nissan Formula E Team, 2ª posizione a Roma Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Nato scenderà in pista per la prima volta con Andretti Formula E per i test precampionato a Valencia dal 23 al 27 ottobre, prima di recarsi a Città del Messico per la gara di apertura della stagione a gennaio 2024.

"Sono entusiasta di far parte della famiglia Andretti Formula E per la Stagione 10. È molto emozionante avere l'opportunità di avere una vettura in grado di vincere. Non vedo l'ora di lavorare con il team e di contribuire alla sua lunga storia di successi", ha spiegato Nato.

"Sono fiducioso della direzione che Andretti Formula E sta prendendo in vista della stagione 10. L'aggiunta di Norman riflette la nostra comune mentalità di ricerca della vittoria e la passione per la vittoria. Norman porta con sé grande esperienza e abilità e ha attirato la nostra attenzione con i suoi progressi nel corso della stagione. Dopo la straordinaria vittoria di Jake [Dennis] nel Campionato Piloti di quest'anno, l'asticella è stata posta in alto e noi abbiamo voglia di fare di più", ha aggiunto il CEO dell'azienda Michael Andretti.