FE | Abt monterà le powertrain Lola-Yamaha dalla prossima stagione

La conferma, attesa da tempo, arriva solo poche settimane dopo l'annuncio, avvenuto prima dell'E-Prix di Tokyo, del ritorno della Lola Cars nel mondo del motorsport dopo oltre dieci anni di assenza, mentre la Yamaha si cimenterà nuovamente nelle corse a quattro ruote per la prima volta dal 1997.

In vista dell'E-Prix di Misano di questo fine settimana, Abt ha confermato che le sue monoposto monteranno il nuovo gruppo motopropulsore quando la sua attuale partnership con Mahindra terminerà alla fine di questa stagione.

"Siamo lieti di aver trovato due partner rinomati per il nostro futuro in Formula E", ha dichiarato Thomas Biermaier, CEO e team principal di ABT. "Naturalmente, per un nuovo costruttore sarà una grande sfida entrare ed affermarsi in un campionato mondiale".

"Ma durante le discussioni e le trattative degli ultimi mesi, abbiamo percepito chiaramente quanto Lola e Yamaha siano competenti, motivate e determinate a rendere questo progetto un successo, proprio come ogni membro del nostro team".

Abt ha ottenuto molti successi nel campionato full electric sin dalla sua nascita nel 2014, vincendo il titolo piloti con Lucas di Grassi nel 2016-17 e quello a squadre squadre nella stagione successiva, tutti in collaborazione con Audi.

Dopo il ritiro del costruttore tedesco dal campionato nel 2021, anche Abt si è ritirato dalla categoria prima di tornare in vista della stagione 2023, in collaborazione con Cupra.

Photo by: Andreas Beil

Da quando si è riunito alla Mahindra, il team ha faticato a trovare il successo e, in occasione dell'E-Prix di Città del Messico che ha aperto la stagione, ha annunciato che avrebbe interrotto la collaborazione con il costruttore indiano.

Il nuovo propulsore Lola/Yamaha è attualmente in fase di test e dovrebbe scendere in pista già a giugno, prima di essere utilizzato con le nuove macchine Gen 3.5 a partire dalla prossima stagione.

"Siamo entusiasti di collaborare con Abt per portare la tecnologia sviluppata con Yamaha Motor Company nel Campionato mondiale ABB FIA Formula E", ha dichiarato Till Bechtolsheimer, presidente di Lola Cars. "È entusiasmante lavorare con un team che vanta una storia ed un successo così importanti in questa categoria".

"La gestione di programmi sostenuti da un costruttore è il pane quotidiano di ABT e la loro esperienza in Formula E ci darà un vantaggio fondamentale. Non vediamo l'ora di sviluppare il nostro rapporto all'interno ed al di là della serie".