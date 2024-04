FE | Envision e Mahindra annunciano i sostituti dei piloti WEC a Berlino

Queste tre novità arrivano perché l'evento in Germania dell'11-12 maggio è in concomitanza con la Sei Ore di Spa-Francorchamps del FIA WEC, con i piloti Envision Sebastien Buemi e Robin Frijns, così come Nyck de Vries della Mahindra, destinati a dare la priorità all'evento belga.

Una proposta precedentemente sottoposta ai team di Formula E a San Paolo per consentire a quelli che partecipano al WEC di correre domenica a Berlino non è stata approvata all'unanimità, come richiesto dal regolamento.

"Abbiamo provato Joel molti anni fa al test per esordienti a Marrakesh (nel 2018) e avevamo un'ottima opinione di lui", ha dichiarato a Motorsport.com il team principal di Envision, Sylvain Filippi, in merito alla scelta del pilota.

"Quindi sarà un bene metterlo in macchina ed ovviamente ha lavorato con Jaguar anche di recente come pilota di riserva. Quindi non solo lo conosciamo come pilota, ma conosce anche la vettura e i sistemi di lavoro Jaguar".

"Con Paul è completamente diverso, è alle prime armi con la Formula E ma è un giovane pilota molto interessante, quindi siamo davvero ansiosi di vedere cosa può fare. Ovviamente le aspettative sono molto contenute, non ci aspettiamo che questi ragazzi vadano a vincere la loro prima gara".

Eriksson è attualmente il pilota di riserva della Jaguar, il costruttore che fornisce i propulsori alla Envision, e lo svedese ha già partecipato a otto gare della Formula E per Dragon Penske nel 2020-21.

Aron, invece, farà il suo debutto in Formula E dopo essere passato in Formula 2 a tempo pieno in questa stagione con Hitech, nella quale attualmente si trova al secondo posto in classifica dopo tre podi.

L'estone parteciperà anche ai rookie test di questo fine settimana, in vista del doppio appuntamento del Misano E-Prix, in sostituzione di Jack Aitken. Il britannico, che è il pilota di riserva della Envision, non potrà essere a Berlino a causa dei suoi impegni in IMSA, per cui Aron ha avuto la possibilità di provare la macchina di Formula E prima del suo debutto.

"È una grande opportunità correre per Envision Racing a Berlino. Non vedo l'ora di sperimentare la Formula E per la prima volta e di lavorare con la squadra", ha dichiarato Aron. "Lavoreremo duramente fino alla gara per prepararci all'evento, a partire dai rookie test di questa settimana a Misano".

Con de Vries destinato a saltare l'evento di Berlino, anche l'ex pilota dell'IndyCar King farà il suo debutto in Formula E, dopo aver ricoperto il ruolo di pilota di riserva della Mahindra dal 2021.

Il britannico ha dichiarato: "Non c'è bisogno di dire che sono estremamente emozionato di fare il mio debutto in Formula E il mese prossimo a Berlino. È una squadra che conosco bene dopo quattro anni di lavoro insieme e una vettura con cui ho già una grande familiarità e che ho contribuito a sviluppare. Il mio obiettivo è quello di mantenere lo slancio della squadra sul fronte dello sviluppo e, naturalmente, di godermi l'opportunità di tornare a correre".