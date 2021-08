DTM, Nurburgring: terza pole di van der Linde in Q1

I tempi in qualifica sono stati buoni fin dall'inizio, con il primo riferimento fissato dall'Audi del Team Rosberg affidata a Christopher Haas che è stato subito il miglior crono del fine settimana.

Maximilian Buhk è stato il primo ad infrangere la barriera dell'1'27" con la Mercedes della Mucke Motorsport, venendo poi battuto dal campione 2013 Mike Rockenfeller, che con l'Audi della Abt Sportsline è sceso a 1'26"812.

Quando è stato il turno di van der Linde, il sudafricano però ha sfoderato un giro davvero monstre con la vettura gemella di quella di Rockenfeller, riuscendo a fermare il cronometro sull'1'26"168, sette decimi meglio del diretto inseguitore in quel momento.

Il pilota dell'Audi però non si è accontentato e nel giro successivo è riuscito a migliorarsi ancora di oltre un decimo, firmando l'1'26"052 che alla fine della sessione gli è valso la pole position.

Marco Wittmann è stato il primo a provare a colmare il gap dal poleman, scendendo a 1'26"322 con la sua BMW, dopo che nel suo primo tentativo non era andato oltre al 17esimo tempo. Poco dopo però Ellis gli ha soffiato la seconda posizione con la Mercedes della Winward, facendo segnare un 1'26"262.

Tuttavia, nessuno è riuscito ad avvicinarsi di più al riferimento di van der Linde, che si è anche potuto permettere di abortire il suo ultimo tentativo quando ha capito che il crono che aveva realizzato in precedenza gli sarebbe bastato per la pole position.

Ellis si è confermato in seconda posizione fino alla fine, quindi è riuscito a tornare in prima fila dopo la pole position del mese scorso al Lausitzring. Wittmann invece ha completato una top 3 con tre marchi differenti, ma dovrà fare i conti con 25 kg di zavorra dopo la vittoria nella seconda gara di Zolder.

A completare la seconda fila c'è Daniel Juncadella con la Mercedes della GruppeM, davanti alle due AMG GT3 di Stolz (Toksport) e Maximilian Gotz (HRT). Stolz, che è una wild card in questa occasione, era riuscito a far segnare il terzo tempo, ma il suo miglior crono è stato cancellato per essere andato oltre i limiti consentiti della pista.

In settima posizione c'è la Mercedes del Team Rosberg con Haase, che ha chiuso a quattro decimi dalla pole di van der Linde. La migliore delle Lamborghini invece occupa l'ottava piazza con Esteban Muth, che ha preceduto la Ferrari dell'ex pilota di Formula 1 Alex Albon e la Mercedes di Buhk.

E' stata una qualifica negativa invece per Liam Lawson, secondo in campionato, che non è riuscito a fare meglio dell'11esimo tempo con la Ferrari della AF Corse. Non è stato particolarmente brillante poi il debutto della Porsche, che scatterà in 20esima posizione con Michael Ammermuller, anche se il pluricampione della Porsche Supercup ha incassato appena nove decimi di distacco.